DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025

Ioana Oprean

acum 59 de minute

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025

Apulum Agraria 2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. BLAJ, Strada AUGUSTIN BUNEA 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00

2. BLAJ, Strada IOAN BIANU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00

3. BLAJ, Strada ION AGARBICEANU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00

4. BLAJ, Strada CARDINAL ALEXANDRU TODEA 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00

5. BLAJ, Strada SIMION BARNUTIU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00

6. JIDVEI, Strada MORII 16/09/2025 08:00 – 16/09/2025 15:00

7. PLESI (SASCIORI), Strada PRINCIPALA 17/09/2025 09:00 – 17/09/2025 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

