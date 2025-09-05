DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025

Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Meteorologii anunță maxime de 30–32°C ziua și minime de doar 12–14°C noaptea Deși ne aflăm deja în primele zile de toamnă, locuitorii din Alba Iulia se pregătesc pentru un weekend cu temperaturi de vară autentică. Vineri, 5 septembrie, vremea rămâne caniculară, […]