DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. BLAJ, Strada AUGUSTIN BUNEA 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00
2. BLAJ, Strada IOAN BIANU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00
3. BLAJ, Strada ION AGARBICEANU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00
4. BLAJ, Strada CARDINAL ALEXANDRU TODEA 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00
5. BLAJ, Strada SIMION BARNUTIU 15/09/2025 09:00 – 15/09/2025 15:00
6. JIDVEI, Strada MORII 16/09/2025 08:00 – 16/09/2025 15:00
7. PLESI (SASCIORI), Strada PRINCIPALA 17/09/2025 09:00 – 17/09/2025 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
