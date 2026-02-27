Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00
2. BLAJ-Strada IULIU HATIEGANU, Strada ION AGARBICEANU, Strada IOAN BIANU, Strada CARDINAL ALEXANDRU TODEA, Strada AUGUSTIN BUNEA 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 15:00
3. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 15:00
4. VINTU DE JOS – Strada PARCULUI, Strada NICOLAE IORGA, Strada MIHAI EMINESCU, Strada LUCIAN BLAGA 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 16:00
5. JIDVEI – Strada UNIRII TOTAL, Strada PERILOR TOTAL, Strada MORII TOTAL, Strada IULIU MANIU TOTAL, Strada GARII TOTAL 13/03/2026 08:00 – 13/03/2026 16:00
6. JIDVEI, FEISA, Strada PRINCIPALA TOTAL JIDVEI 13/03/2026 08:00 – 13/03/2026 16:00

Suplimentar pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SIBOT – Strada TINERETULUI, Strada MORII, Strada GARII 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
2. SIBOT, SARACSAU, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
3. SIBOT, BACAINTI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
4. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
5. CERU-BACAINTI, CURPENI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
6. CERU-BACAINTI, CUCUTA, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
7. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
8. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
9. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 15:00
10. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 15:00
11. ALBA IULIA – Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str.URANUS (ALBA – MICESTI), Str. STRAJA, Str. POSADA, Str. PISCULUI, Str. PELEAGA, Str. PARANG, str. ORIZONT (ALBA – MICESTI)14-26 14-26, Str. ORIZONT (ALBA – MICESTI)11-27 11-27, Str. COMARNIC, Str. CIGAS, Str. CAVNIC, Str. CARPATI, Str. AZUR (ALBA-MICESTI) 05/03/2026 08:00 – 05/03/2026 10:00
12. SIBOT- Strada TINERETULUI, Strada SPERANTEI, Strada MORII, Strada GARII 05/03/2026 08:30 – 05/03/2026 14:30
13. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 15:00
14. ALBA IULIA, Strada HOREZU 06/03/2026 08:00 – 06/03/2026 14:00
15. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 06/03/2026 09:00 – 06/03/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 februarie 2026

De

ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 februarie 2026

De

Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 februarie 2026

De

FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos Administrația locală din Sebeș a recepționat astăzi, 27 februarie 2026, lucrările la primul  bazin de înot acoperit din istoria municipiului.  Acesta va avea dimensiunile de 25 x 12,5 […]

Citește mai mult