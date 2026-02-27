DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026

FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos Administrația locală din Sebeș a recepționat astăzi, 27 februarie 2026, lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului. Acesta va avea dimensiunile de 25 x 12,5 […]