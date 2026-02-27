DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00
2. BLAJ-Strada IULIU HATIEGANU, Strada ION AGARBICEANU, Strada IOAN BIANU, Strada CARDINAL ALEXANDRU TODEA, Strada AUGUSTIN BUNEA 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 15:00
3. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 15:00
4. VINTU DE JOS – Strada PARCULUI, Strada NICOLAE IORGA, Strada MIHAI EMINESCU, Strada LUCIAN BLAGA 10/03/2026 09:00 – 10/03/2026 16:00
5. JIDVEI – Strada UNIRII TOTAL, Strada PERILOR TOTAL, Strada MORII TOTAL, Strada IULIU MANIU TOTAL, Strada GARII TOTAL 13/03/2026 08:00 – 13/03/2026 16:00
6. JIDVEI, FEISA, Strada PRINCIPALA TOTAL JIDVEI 13/03/2026 08:00 – 13/03/2026 16:00
Suplimentar pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SIBOT – Strada TINERETULUI, Strada MORII, Strada GARII 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
2. SIBOT, SARACSAU, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
3. SIBOT, BACAINTI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
4. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
5. CERU-BACAINTI, CURPENI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
6. CERU-BACAINTI, CUCUTA, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
7. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
8. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 08:30 – 04/03/2026 14:30
9. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 15:00
10. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 15:00
11. ALBA IULIA – Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str.URANUS (ALBA – MICESTI), Str. STRAJA, Str. POSADA, Str. PISCULUI, Str. PELEAGA, Str. PARANG, str. ORIZONT (ALBA – MICESTI)14-26 14-26, Str. ORIZONT (ALBA – MICESTI)11-27 11-27, Str. COMARNIC, Str. CIGAS, Str. CAVNIC, Str. CARPATI, Str. AZUR (ALBA-MICESTI) 05/03/2026 08:00 – 05/03/2026 10:00
12. SIBOT- Strada TINERETULUI, Strada SPERANTEI, Strada MORII, Strada GARII 05/03/2026 08:30 – 05/03/2026 14:30
13. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 15:00
14. ALBA IULIA, Strada HOREZU 06/03/2026 08:00 – 06/03/2026 14:00
15. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 06/03/2026 09:00 – 06/03/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
