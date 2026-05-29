Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 BLAJ, Strada ALEEA VIITORULUI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
2 BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
3 BLAJ, Strada HOREA partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
4 BLAJ, Strada I.MICU KLEIN partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
5 BLAJ, Strada PETRU MAIOR partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
6 BLAJ, Strada STEFAN MANCIULEA partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
7 BLAJ, Strada VASILE ALECSANDRI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
8 SANTIMBRU, DUMITRA, Strada PRINCIPALA Partial 09/06/2026 08:00 – 09/06/2026 14:00
9 ALBA IULIA, Strada MAGUREI partial 09/06/2026 09:00 – 09/06/2026 17:00
10 ALBA IULIA, Strada FANTANELE partial 09/06/2026 08:00 – 09/06/2026 16:00
11 ALBA IULIA, Strada FANTANELE partial 08/06/2026 08:00 – 08/06/2026 16:00
12 CIUGUD, Strada PRINCIPALA Partial 08/06/2026 08:00 – 08/06/2026 14:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

29 mai 2026

De

Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C Alba Iulia marchează un moment istoric în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială, odată cu obținerea Locului II la nivel național, dintr-un total de 33 de echipe participante, de către echipa CYBER […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

29 mai 2026

De

Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii Cu ocazia minivacanței de Rusalii și Ziua Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Jandarmeria Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba, au emis un set de recomandări pentru cetățeni, astfel încât să își petreacă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

29 mai 2026

De

Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba Iulia  Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a, a avut loc în perioada 27-28 mai 2026 la Alba Iulia. Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman au susținut recitaluri […]

Citește mai mult