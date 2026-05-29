DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 BLAJ, Strada ALEEA VIITORULUI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
2 BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
3 BLAJ, Strada HOREA partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
4 BLAJ, Strada I.MICU KLEIN partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
5 BLAJ, Strada PETRU MAIOR partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
6 BLAJ, Strada STEFAN MANCIULEA partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
7 BLAJ, Strada VASILE ALECSANDRI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
8 SANTIMBRU, DUMITRA, Strada PRINCIPALA Partial 09/06/2026 08:00 – 09/06/2026 14:00
9 ALBA IULIA, Strada MAGUREI partial 09/06/2026 09:00 – 09/06/2026 17:00
10 ALBA IULIA, Strada FANTANELE partial 09/06/2026 08:00 – 09/06/2026 16:00
11 ALBA IULIA, Strada FANTANELE partial 08/06/2026 08:00 – 08/06/2026 16:00
12 CIUGUD, Strada PRINCIPALA Partial 08/06/2026 08:00 – 08/06/2026 14:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
