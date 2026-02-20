DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALMASU MARE, GLOD partial 02/03/2026 09:00 – 02/03/2026 15:00

2. ALMASU MARE, GLOD partial 03/03/2026 09:00 – 03/03/2026 15:00

3. CETATEA DE BALTA – Str. T.VLADIMIRESCU TOTAL, Str. STEFAN CEL MARE TOTAL, Str. MIHAI EMINESCU gaz uscare, Str. MIHAI EMINESCU Speranta, Str. MIHAI EMINESCU Ferma Naghi, 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00

4. CETATEA DE BALTA, TATARLAUA, Strada PRINCIPALA TOTAL 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00

5. CETATEA DE BALTA, CRACIUNELU DE SUS, Strada PRINCIPALA Zootehnie 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00

6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

8. CERGAU MARE, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

9. CERGAU MARE, LUPU, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

10. CERGAU MARE, CERGAU MIC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

11. BLAJ, SPATAC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

12. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 08:30 – 25/02/2026 14:00

2. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00

3. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00

4. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00

5. ALMASU MARE, GLOD partial 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

