DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.02.2026-01.03.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALMASU MARE, GLOD partial 02/03/2026 09:00 – 02/03/2026 15:00
2. ALMASU MARE, GLOD partial 03/03/2026 09:00 – 03/03/2026 15:00
3. CETATEA DE BALTA – Str. T.VLADIMIRESCU TOTAL, Str. STEFAN CEL MARE TOTAL, Str. MIHAI EMINESCU gaz uscare, Str. MIHAI EMINESCU Speranta, Str. MIHAI EMINESCU Ferma Naghi, 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
4. CETATEA DE BALTA, TATARLAUA, Strada PRINCIPALA TOTAL 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
5. CETATEA DE BALTA, CRACIUNELU DE SUS, Strada PRINCIPALA Zootehnie 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
8. CERGAU MARE, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
9. CERGAU MARE, LUPU, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
10. CERGAU MARE, CERGAU MIC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
11. BLAJ, SPATAC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
12. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
Suplimentar pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 08:30 – 25/02/2026 14:00
2. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
3. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
4. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
5. ALMASU MARE, GLOD partial 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
