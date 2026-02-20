Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. 

Întreruperile programate pentru intervalul 02.03.2026-08.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALMASU MARE, GLOD partial 02/03/2026 09:00 – 02/03/2026 15:00
2. ALMASU MARE, GLOD partial 03/03/2026 09:00 – 03/03/2026 15:00
3. CETATEA DE BALTA – Str. T.VLADIMIRESCU TOTAL, Str. STEFAN CEL MARE TOTAL, Str. MIHAI EMINESCU gaz uscare, Str. MIHAI EMINESCU Speranta, Str. MIHAI EMINESCU Ferma Naghi, 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
4. CETATEA DE BALTA, TATARLAUA, Strada PRINCIPALA TOTAL 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
5. CETATEA DE BALTA, CRACIUNELU DE SUS, Strada PRINCIPALA Zootehnie 04/03/2026 09:00 – 04/03/2026 17:00
6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
8. CERGAU MARE, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
9. CERGAU MARE, LUPU, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
10. CERGAU MARE, CERGAU MIC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
11. BLAJ, SPATAC, Strada PRINCIPALA TOTAL 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00
12. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 05/03/2026 09:00 – 05/03/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 08:30 – 25/02/2026 14:00
2. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
3. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
4. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 08:00 – 26/02/2026 14:00
5. ALMASU MARE, GLOD partial 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | La Colegiul Militar din Alba Iulia 20 de elevi caporal din clasa a XI-a, avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

20 februarie 2026

De

La Colegiul Militar din Alba Iulia 20 elevi caporal din clasa a XI-a, avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi 20 de  elevi caporal din clasa a XI-a au fost avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

20 februarie 2026 | Amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe DN 7, în Alba: Vinerea, ziua cu cele mai multe accidente pe acest drum național

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

Amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe DN 7, în Alba: Vinerea, ziua cu cele mai multe accidente pe acest drum național Vineri, 20 februarie 2026, în intervalul orar 14.00-18.00, polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 7. În cursul anului 2025 au fost înregistrate pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Peste 15.000 de permise de conducere emise în 2025 la serviciul specializat din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

Peste 15.000 de permise de conducere emise în 2025 la serviciul specializat din Alba Vineri, 20 februarie 2026, a avut loc bilanțul activității Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, respectiv al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări din județe, corespunzător anului 2025, desfășurat în sistem de videoconferință. La nivelul județului Alba […]

Citește mai mult