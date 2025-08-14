DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 25.08.2025-31.08.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SUGAG – Str. VALEA GROSESTILOR TOTAL, Str. VALEA FRUMOASEI TOTAL, Str. TURNI-SUGAG TOTAL, Str. MIHAIL SADOVEANU TOTAL, Str. GURA VELII TOTAL 25/08/2025 08:00 – 25/08/2025 15:00
Suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 METES, TAUTI, Strada PRINCIPALA 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 16:00
2 METES, AMPOITA, Strada PRINCIPALA 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 16:00
3 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA partial 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 16:00
4 ALBA IULIA – MICESTI, Strada MAGUREI partial 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 16:00
5 ALBA IULIA, Strada PELEAGA 20/08/2025 10:00 – 20/08/2025 12:00
6 ALBA IULIA, Strada MIRCEA ELIADE Partial, Strada IANCU JIANU Partial, Strada DAVID PRODAN 21/08/2025 09:00 – 21/08/2025 12:00,
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Minivacanța de Sfânta Maria, în siguranță! Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic prin județul Alba
Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic pe drumurile județului Alba. Măsura vine în contextul minivacanței de Sfânta Maria Județul Alba este în siguranță! Peste 150 de polițiști sunt pregătiți zilnic, să intervină pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigare […]
ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc joi, în jurul orei 12.00, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de un moped. Citește și: UPDATE | VIDEO | Accident în sensul giratoriu de pe […]
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase, pentru a cere bani Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă pe WhatsApp, care folosesc linkuri scurte de tip wa.me sau bit.ly. Acestea redirecționează automat către o conversație în aplicație și pot fi folosite […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Ministrul de Externe: „Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor”
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver Ministrul de Externe, Oana Țoiu,...
Rabla auto 2025 | Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice
Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice Guvernul a analizat, joi, 14 august 2025,...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de...
FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă
Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025 Distribuție Energie Electrică...
Minivacanța de Sfânta Maria, în siguranță! Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic prin județul Alba
Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic pe drumurile județului Alba. Măsura vine în contextul minivacanței de Sfânta Maria Județul...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...