DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase, pentru a cere bani Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă pe WhatsApp, care folosesc linkuri scurte de tip wa.me sau bit.ly. Acestea redirecționează automat către o conversație în aplicație și pot fi folosite […]