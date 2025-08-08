DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ Într-un context social tot mai provocator pentru copii și familii, zece instituții din județul Alba s-au reunit recent la sediul Consiliului Județean Alba pentru a consolida un […]