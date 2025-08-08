Rămâi conectat

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 18/08/2025 08:00 – 18/08/2025 15:00
2. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 19/08/2025 08:00 – 19/08/2025 15:00
3. SEBES, Strada CALARASI PARTIAL 19/08/2025 08:00 – 19/08/2025 15:00
4. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 15:00
5. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 21/08/2025 08:00 – 21/08/2025 15:00

Suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 CIUGUD, Strada I.L.CARAGIALE 13/08/2025 08:00 – 13/08/2025 10:00
2 METES, AMPOITA, Strada PRINCIPALA 13/08/2025 08:00 – 13/08/2025 16:00
3 CIUGUD, Strada VASILE ALECSANDRI 14/08/2025 08:00 – 14/08/2025 12:00
4 ALBA IULIA, Strada IOAN ALEXANDRU 14/08/2025 08:00 – 14/08/2025 12:00

5. SARD PARȚIAL TAUTI 13.08/ 8-16

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

8 august 2025

De

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul orei 16.00, la Vințu de Jos. Citește și: UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Două femei spulberate de pe trotuar de o mașină, în fața blocului 280 din Centru „Traficul rutier este îngreunat […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 60 de minute

în

8 august 2025

De

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ Într-un context social tot mai provocator pentru copii și familii, zece instituții din județul Alba s-au reunit recent la sediul Consiliului Județean Alba pentru a consolida un […]

Citește mai mult

Curier Județean

10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii. Străzile afectate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

8 august 2025

De

10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii Compania de apă a anunțat că duminică, 10 august 2025 vor începe lucrări de remediere a avariei conductei de transport apă potabilă DN600 din municipiul Alba Iulia, în zona străzii Decebal. Pentru a diminua disconfortul consumatorilor și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

Peste 100 de camere video amplasate de CNAIR pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba

Peste 100 de camere video au fost amplasate de CNAIR pe drumurile din România pentru controlul rovinietei. LISTA completă a...
Actualitateacum o oră

Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele Nicușor Dan

Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu

Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
Ştirea zileiacum 6 ore

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale În dimineața zilei de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 11 minute

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul...
Curier Județeanacum 60 de minute

FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 4 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
Opinii - Comentariiacum o zi

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea