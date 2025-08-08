DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 18/08/2025 08:00 – 18/08/2025 15:00
2. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 19/08/2025 08:00 – 19/08/2025 15:00
3. SEBES, Strada CALARASI PARTIAL 19/08/2025 08:00 – 19/08/2025 15:00
4. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 20/08/2025 08:00 – 20/08/2025 15:00
5. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 21/08/2025 08:00 – 21/08/2025 15:00
Suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 CIUGUD, Strada I.L.CARAGIALE 13/08/2025 08:00 – 13/08/2025 10:00
2 METES, AMPOITA, Strada PRINCIPALA 13/08/2025 08:00 – 13/08/2025 16:00
3 CIUGUD, Strada VASILE ALECSANDRI 14/08/2025 08:00 – 14/08/2025 12:00
4 ALBA IULIA, Strada IOAN ALEXANDRU 14/08/2025 08:00 – 14/08/2025 12:00
5. SARD PARȚIAL TAUTI 13.08/ 8-16
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
