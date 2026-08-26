Când va avea loc ediția 2026 a Târgului Turtelor de la Drașov: „Vă așteptăm cu drag!”

Ediția din acest an Târgului Turtelor de la Drașov va avea loc sâmbătă, 29 august.

„Sâmbătă, 29 august, vă așteptăm cu drag la Târgul Drașovului – Târgul Turtelor!”, a transmis primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, într-un mesaj publicat în mediul online.

Târgul Turtelor de la Drașov, din comuna Șpring, este o tradiție veche de peste 100 de ani, organizată anual pe 29 august, de sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Evenimentul readuce în prim-plan gusturile copilăriei, prin standurile cu turtă dulce, halviță, nuga, acadele și alte dulciuri tradiționale.

Una dintre atracțiile simbolice ale târgului este „puiul târgului”, un șirag de mărgele din turtă dulce purtat la gât, tradiție păstrată de producători de generații.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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