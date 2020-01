Declarație de presă a liderului deputaților PNL, Florin Roman: PSD vrea să amâne votul pentru eliminarea pensiilor speciale

În calitate de lider al deputaților PNL, am depus o solicitare scrisă prin care solicit un vot pe pe proiectul pensiilor speciale, și nu doar dezbatere așa cum a propus PSD, prin ordinea de zi.

Este o chichița de care PSD se folosește pentru a amâna un vot pe proiectul PNL, privind eliminarea pensiilor speciale. Bănuielile sunt confirmate și de recenta declaratie a președintelui interimar al PSD, care a vorbit explicit de un vot pentru retrimiterea la comisia de munca, a proiectului PNL.

Retrimiterea la comisie nu este altceva decât un tertip folosit de PSD, pentru a îngropa pensiile speciale. Ora adevărului a sosit! Marți vom afla cum se separa apele: PSD trebuie sa decidă dacă este partidul poporului sau rămâne partidul privilegiaților! Nu exista nici doua Romanii și nici doua categorii de pensionari. Decizia este a celor de la PSD, însă sunt convins ca vor veni și explicatiile pentru pensionarii de rând, care au contribuit ani de zile.

Singurul lucru pe care îl putem discuta este respingerea amendamentelor PSD depuse la comisia de munca, prin care au fost anulate și bursele viagere pentru sportivi și oameni de cultura, ce au făcut cinste României, și pe care PSD ii considera ca fiind beneficiari de “pensii speciale”.

In cazul in care vor refuza îndepărtarea acestor aberații, vom îndrepta noi cei de la PNL acest lucru, prin ordonanța a guvernului liberal. Mesajul către PSD este simplu: PNL nu face nici un pas înapoi in cazul tăierii pensiilor speciale! Ori cu poporul, ori cu privilegiații, tovarăși socialiști!