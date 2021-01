Declarația unică 2021: ANAF a schimbat formularul și a modificat termenul de depunere

Modelul declarației unice 2021 a fost modificat printr-un ordin al ANAF care a fost publicat marți, 12 ianuarie, în Monitorul Oficial. De asemenea, din acest an există un nou termen de depunere pentru declarația unică, 25 mai în loc de 15 martie.

Au fost introduse două secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili pentru indemnizațiile de la stat prevăzute de OUG nr. 30/2020. Indemnizația pentru PFA-urile și alți profesioniști cu activitate întreruptă, precum și de OUG nr. 132/2020 (indemnizația pentru PFA-urile și alți profesioniști cu activitate redusă), conform siteului avocatnet.ro.

Modificarea termenului anual de depunere

Pentru ajutoarele acordate de stat, conform celor două ordonanțe, autoritățile au adus recent mai multe clarificări privind tratamentul fiscal, prin OUG 226/2020, care sunt utile inclusiv la completarea declarației unice;

introducerea rândurilor necesare pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 153/2020 referitoare la deductibilitatea costului de achiziție al caselor de marcat electronice din impozitul anual pe venit, pentru persoanele fizice (atât pentru aparatele puse în funcțiune în 2018 și în 2019, cât și pentru cele puse în funcțiune în mod curent, începând din 2020);

modificarea termenului anual de depunere din 15 martie în 25 mai, conform Legii 296/2020.

Prin acest ordin s-au actualizat, în mod corespunzător, instrucțiunile de completare ale declarației unice. Momentan, formularul nu poate fi transmis Fiscului online, pentru că trebuie publicată versiunea electronică a acestuia.

La ce se folosește declarația unică – 2021

Declarația unică a fost introdusă în legislația fiscală în 2018 și este folosită, de principiu, de către de PFA-urile care obțin venituri independente sau de către cei care obțin venituri din profesii liberale, chirii sau dividende.

Prin intermediul declarației unice, contribuabilii declară ce venituri au avut în anul precedent. Pentru a stabili ce impozit și contribuții la pensii și sănătate au de plată la stat, și ce venituri estimează că vor avea în anul curent.

PFA-urile care obțin venituri independente vor putea obține în fiecare an, începând din 2021, bonificații pentru plata taxelor aferente. Acestea trebuie stabilite anual prin legile bugetului de stat (cu norme date prin ordin al Finanțelor). Bonificațiile se vor aplica atât la impozitul pe venit, cât și la contribuțiile pentru pensii și sănătate.

