Decizie favorabilă milionarului Victor Micula la Curtea de Apel Alba Iulia: Ce a decis instanța superioară
Decizie favorabilă milionarului Victor Micula la Curtea de Apel Alba Iulia
La Curtea de Apel Alba Iulia s-a finalizat, joi, 26 martie 2026, procesul în care milionarul Victor Micula a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare de Tribunalul Bihor.
Victor Micula a primit o pedeapsă finală de 3 ani de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere pe 4 ani; Cu alte cuvinte, nu va merge la închisoare dacă respectă condițiile impuse.
Pedeapsa pentru acces ilegal la un sistem informatic a fost redusă de la 2 ani la un an și 9 luni.
Pe perioada supravegherii, trebuie să se prezinte la probațiune, să anunțe schimbările de domiciliu/job, să participe la programe de reintegrare și să facă 120 de zile de muncă în folosul comunității
În același dosar, 2 polițiști, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, au fost achitați definitiv pentru abuz în serviciu. De asemenea, Camelia Maria Erdei a primit 2 ani și 8 luni cu suspendare, cu termen de supraveghere de 3 ani și 90 de zile de muncă în folosul comunității.
Decizia Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.
În dosarul instrumentat de Parchetul Bihor Victor Micula a fost acuzat că în noaptea de 28/29 martie 2018, a intrat în sediul Poliției Oradea cu ajutorul agentului Alin Zanca, de la Biroul Ordine Publică. În acea noapte, miliardarul i-ar fi cerut polițistei Camelia Erdei să intre în bazele de date administrate de Ministerul de Interne, din Biroul Supravegheri Video ca să obțină datele unui bărbat cu care Victor Micula a avut anterior un incident în trafic.
Victor Micula ar fi folosit stația de lucru a agentei ca să efectueze căutări în bazele MAI. Situația s-ar fi repetat pe 21 aprilie 2018.
La rândul său, agentul Alin Zanca a mai fost cercetat și pentru o altă faptă, comisă la mijlocul lunii aprilie 2018. Alături de colegul său Claudiu-Mihai Rengle nu l-ar fi amendat atunci pe Victor Micula pentru infracțiuni rutiere.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
