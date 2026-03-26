Decizie favorabilă milionarului Victor Micula la Curtea de Apel Alba Iulia: Ce a decis instanța superioară

Ioana Oprean

La Curtea de Apel Alba Iulia s-a finalizat, joi, 26 martie 2026, procesul în care milionarul Victor Micula a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare de Tribunalul Bihor.

Victor Micula a primit o pedeapsă finală de 3 ani de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere pe 4 ani; Cu alte cuvinte, nu va merge la închisoare dacă respectă condițiile impuse.

Pedeapsa pentru acces ilegal la un sistem informatic a fost redusă de la 2 ani la un an și 9 luni.

Pe perioada supravegherii, trebuie să se prezinte la probațiune, să anunțe schimbările de domiciliu/job, să participe la programe de reintegrare și să facă 120 de zile de muncă în folosul comunității

În același dosar, 2 polițiști, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, au fost achitați definitiv pentru abuz în serviciu. De asemenea, Camelia Maria Erdei a primit 2 ani și 8 luni cu suspendare, cu termen de supraveghere de 3 ani și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

În dosarul instrumentat de Parchetul Bihor Victor Micula a fost acuzat că în noaptea de 28/29 martie 2018, a intrat în sediul Poliției Oradea cu ajutorul agentului Alin Zanca, de la Biroul Ordine Publică. În acea noapte, miliardarul i-ar fi cerut polițistei Camelia Erdei să intre în bazele de date administrate de Ministerul de Interne, din Biroul Supravegheri Video ca să obțină datele unui bărbat cu care Victor Micula a avut anterior un incident în trafic.

Victor Micula ar fi folosit stația de lucru a agentei ca să efectueze căutări în bazele MAI. Situația s-ar fi repetat pe 21 aprilie 2018.

La rândul său, agentul Alin Zanca a mai fost cercetat și pentru o altă faptă, comisă la mijlocul lunii aprilie 2018. Alături de colegul său Claudiu-Mihai Rengle nu l-ar fi amendat atunci pe Victor Micula pentru infracțiuni rutiere.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Analistul economic Adrian Negrescu, despre ordonanța privind carburanții: „Efectele la pompă vor fi simbolice, deciziile nu au puterea de a influența dinamica prețurilor”

26 martie 2026

Analistul economic Adrian Negrescu, despre ordonanța privind carburanții: „Efectele la pompă vor fi simbolice, deciziile nu au puterea de a influența dinamica prețurilor" Măsurile incluse în ordonanța privind carburanții vor avea efecte limitate asupra prețurilor la pompă, iar intervențiile statului au, în mare parte, un caracter simbolic, consideră analistul economic Adrian Negrescu.

Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți: Adaosul comercial, plafonat la nivelul mediei din 2025

26 martie 2026

Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți: Adaosul comercial, plafonat la nivelul mediei din 2025 Guvernul Bolojan a adoptat, joi, 26 martie 2026 ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie-30 iunie 2026, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.

Ministerul Finanțelor, anunț important privind Declaraţia Unică D212: Poate fi precompletată automat în Spaţiul Privat Virtual

26 martie 2026

Ministerul Finanțelor, anunț important privind Declaraţia Unică D212: Poate fi precompletată automat în Spaţiul Privat Virtual Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 26 martie 2026, introducerea funcției de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în Spațiul Privat Virtual (SPV), măsură menită să simplifice considerabil procesul de declarare pentru persoanele fizice.

