De la ce provine dependența de mâncare. Medic nutriționist: Nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult
Dependența de mâncare își are originea în produsele ultraprocesate, create în adevărate „laboratoare de chimie” pentru a fi greu de refuzat, prin combinații hipercalorice de sare, zahăr și grăsimi, avertizează medicul nutriționist Mihaela Bilic.
Aceste alimente oferă o plăcere intensă, așa-numitul „vârf de fericire”, dar produc o sațietate foarte slabă, deoarece se topesc rapid în gură, fără a necesita mestecare, inducând creierului impresia falsă că porțiile nu contează.
Consumate compulsiv, sub formă de gustări de trei-patru ori pe zi, produsele procesate pot dubla aportul caloric (aproximativ 450 kcal/100 g) și favorizează obezitatea. Efectul este accentuat de amidonul modificat, care crește excesiv glicemia, și de emulsifianții adăugați, nocivi pentru microbiota intestinală.
,,BUN-un lor nu e și BINE-le nostru. Dacă nu vă puteți opri din mâncat nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult. Spre deosebire de mâncarea gătită în casă, produsele ambalate și ultraprocesate sunt concentrate în sare, grăsime și zahăr ca să ne stimuleze apetitul și sunt ușor de mestecat și de înghițit ca să ne împingă la supraconsum”, atrage atenția Mihaela Bilic, pe Facebook.
