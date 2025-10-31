De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile
Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare
Cum fac antreprenorii să-și mențină afacerile și locurile de muncă ale angajaților în vremuri când prețurile energiei, utilităților, materiilor prime cresc, iar consumatorii sunt mai strânși la pungă? Problema devine și mai grea atunci când afacerea este una cu mari consumuri energetice, așa cum este industria ceramică.
Nu-i un lucru ușor, explică Cristian Covaciu, managerul general al IPEC SA Alba Iulia, firma care produce mai mult de 1% din producția mondială de farfurii și mai mult decât atât. „Energie scumpă, apă scumpă…, avem un avantaj competitiv datorită numeroaselor investiții pe care le-am făcut în noi tehnologii, dar și pentru că am găsit metode de a reduce costurile cu energia prin îmbunătățirea constantă a fluxurilor tehnologice tradiționale”, spune el.
La IPEC, cercetarea, inovarea, dezvoltarea de noi tehnologii a fost mereu o preocupare prioritară. Multe dintre noile tehnologii dezvoltate aici au devenit standard mondial. Una dintre acestea, o tehnologie la care s-a lucrat câțiva ani, va trece în sistemul de producție în luna decembrie.
Este vorba despre o tehnologie de imprimare digitală a decorurilor pe cești cu toartă cu tot. De la idee, la realizarea practică a fost nevoie de colaborarea cu o firmă din străinătate pentru construirea unui utilaj special pentru această tehnologie. Imprimarea digitală a decorurilor pentru cești a venit cumva firesc, după ce IPEC a fost prima firmă la nivel mondial care a imprimat digital decorurile pe farfurii. Aceeași idee, forme diferite, așadar nevoie de inovare tehnologică, iată, rezolvată.
Promovarea de noi tehnologii permite firmei să dețină poziții de lider de piață, ceea ce se traduce în stabilitatea comenzilor și chiar într-o marjă de control. Este o bătălie continuă, un proces de dezvoltare neîntrerupt pentru produse noi, materiale noi, tehnologii noi. Produsele IPEC sunt prezente în toate marile lanțuri de distribuție din Europa și din afara ei. Producția firmei este rezervată pentru anul 2026 și perspectivele sunt de stabilitate și de extindere, același trend pe care IPEC l-a avut mereu și pentru care caută întotdeauna lucrători.
Despre mulțimea roboților care populează halele de producție ale IPEC știe toată lumea. Ei n-au redus numărul locurilor de muncă, ci au ușurat munca oamenilor care acum sunt scutiți de acțiunile repetitive, monotone și au fost reorientați spre activități mai complexe. Ciudat, nu-i așa?
Și contrar credinței larg răspândite conform căreia noile tehnologii, în orice domeniu, reduc cererea de forță de muncă. Ele doar cer una mai bine pregătită profesional! De aceea, IPEC a investit mereu și în profesionalizarea proprilor angajați și în educația de tip dual, fiind printre primele firme din județul Alba care a înțeles valoarea acestui tip de educație. IPEC acordă și burse în cadrul noii specializări de logistică din cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene A fost semnat contractul pentru reconversia și refuncționalizarea șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene vor transforma zona într-un nou spațiu verde de recreere. Primarul municipiului Alba […]
Primăria Alba Iulia acuză STP că: ,,solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară”
Comunicat | Primăria Alba Iulia acuză STP: ,,Solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară” Primăria Alba Iulia acuză STP că cere adeverință de la Primărie, care nu este necesară, celor care sunt în drept să beneficieze de gratuitate la transportul public local. Primăria Alba Iulia a transmis […]
Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv pentru VIOL! A încercat să întrețină relații sexuale cu o tânără de 18 ani. A atins-o în zonele intime în timp ce se aflau într-o mașină
Bărbat REȚINUT pentru VIOL! A încercat să întrețină relații sexuale cu o tânără de 18 ani. A atins-o în zonele intime în timp ce se aflau într-o mașină Un bărbat din din localitatea Hopârta, județul Alba, ar fi încercat, prin constrângere, să întrețină raporturi sexuale cu o tânără de 18 ani și ar fi atins-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...
Știrea Zilei
De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile
Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și...
FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene...
Curier Județean
FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei
Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei Administrația locală a...
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”
Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...