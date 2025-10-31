De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile

Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare

Cum fac antreprenorii să-și mențină afacerile și locurile de muncă ale angajaților în vremuri când prețurile energiei, utilităților, materiilor prime cresc, iar consumatorii sunt mai strânși la pungă? Problema devine și mai grea atunci când afacerea este una cu mari consumuri energetice, așa cum este industria ceramică.

Nu-i un lucru ușor, explică Cristian Covaciu, managerul general al IPEC SA Alba Iulia, firma care produce mai mult de 1% din producția mondială de farfurii și mai mult decât atât. „Energie scumpă, apă scumpă…, avem un avantaj competitiv datorită numeroaselor investiții pe care le-am făcut în noi tehnologii, dar și pentru că am găsit metode de a reduce costurile cu energia prin îmbunătățirea constantă a fluxurilor tehnologice tradiționale”, spune el.

La IPEC, cercetarea, inovarea, dezvoltarea de noi tehnologii a fost mereu o preocupare prioritară. Multe dintre noile tehnologii dezvoltate aici au devenit standard mondial. Una dintre acestea, o tehnologie la care s-a lucrat câțiva ani, va trece în sistemul de producție în luna decembrie.

Este vorba despre o tehnologie de imprimare digitală a decorurilor pe cești cu toartă cu tot. De la idee, la realizarea practică a fost nevoie de colaborarea cu o firmă din străinătate pentru construirea unui utilaj special pentru această tehnologie. Imprimarea digitală a decorurilor pentru cești a venit cumva firesc, după ce IPEC a fost prima firmă la nivel mondial care a imprimat digital decorurile pe farfurii. Aceeași idee, forme diferite, așadar nevoie de inovare tehnologică, iată, rezolvată.

Promovarea de noi tehnologii permite firmei să dețină poziții de lider de piață, ceea ce se traduce în stabilitatea comenzilor și chiar într-o marjă de control. Este o bătălie continuă, un proces de dezvoltare neîntrerupt pentru produse noi, materiale noi, tehnologii noi. Produsele IPEC sunt prezente în toate marile lanțuri de distribuție din Europa și din afara ei. Producția firmei este rezervată pentru anul 2026 și perspectivele sunt de stabilitate și de extindere, același trend pe care IPEC l-a avut mereu și pentru care caută întotdeauna lucrători.

Despre mulțimea roboților care populează halele de producție ale IPEC știe toată lumea. Ei n-au redus numărul locurilor de muncă, ci au ușurat munca oamenilor care acum sunt scutiți de acțiunile repetitive, monotone și au fost reorientați spre activități mai complexe. Ciudat, nu-i așa?

Și contrar credinței larg răspândite conform căreia noile tehnologii, în orice domeniu, reduc cererea de forță de muncă. Ele doar cer una mai bine pregătită profesional! De aceea, IPEC a investit mereu și în profesionalizarea proprilor angajați și în educația de tip dual, fiind printre primele firme din județul Alba care a înțeles valoarea acestui tip de educație. IPEC acordă și burse în cadrul noii specializări de logistică din cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918”.

