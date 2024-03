De ce au crescut tarifele pentru apă și canalizare în Alba: Explicațiile directorului general al APA CTTA

SC APA CTTA SA ALBA a organizat o conferință de presă, joi, 14 martie, la ora 10:00, în care s-a discutat despre modul prin care se stabilesc prețurile și tarifele produselor și serviciilor și stadiul implementării proiectelor din fonduri europene alături de investițiile din fonduri proprii.

„În 2006 România și-a asumat fața de EU păstrarea unor nivele minime la tarifele de utilitați publice, apă, canal, transport, energie, gunoi. Iar la tarifele la apă în 2006 și-a asumat 3,5% preț minim per venit mediu pe aria de operare. Din diferite motive nu s-a ajuns la acest 3,5, însă în 2021 în decembrie prin legea 241/2006, s-a stabilit acel tarif minim, dar de data asta nu 3,5% s-a stabilit ci 2,5%. În momentul când am aplicat strategia, am fost primii care am aplicat această lege. Am învățat împreună cum se face această nouă taxă de tarifare. Noi acolo suntem, la acel 2,5% astăzi.

E un concept al Uniunii Europene, care spune vă dăm bani să faceți de toate, cu condiția prin această strategie sau plan de afaceri să vă asigurați veniturile ca să le și puteți întreține să fie funcționale. Noi acum aplicăm pentru următorul proiect, în 2-3 zile, reușim să încărcăm aplicația pentru planul de dezvoltare durabiliă. Dar și ca să accesăm acest PDD este obligatoriu să ai această strategie de tarifare dupa legislație, aprobată de A.N.R.S.C, nu putem altfel.

Pentru ultimul proiect POIM, am fost primii din țară, dintre operatorii de apă care am făcut o înțelegere cu BEI(Banca Europeană de Investiți) pentru finanțare, luăm împrumuturi apoi plătim ratele. La vremea acea cel mai avantajos a fost un contract de împrumut și am negociat cu ei 9 luni de zile. La ora asta avem 3 credite luate pentru 3 proiecte mari europene. Banii aceștia trebuie să îi colectăm, și de unde altundeva decât din tarifare,” a spus în conferința de presă, directorul general al societății Cornel Stefan Bardan.

