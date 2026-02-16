David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. I-a depășit pe Giannis Antetokounmpo și Nikola Jokic

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025, potrivit anunțului făcut luni de agenția bulgară de presă BTA, organizatoarea celei de-a 52-a ediții a anchetei.

David Popovici a devenit astfel unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României.

Marele campion la nataţie David Popovici este deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025.

Reamintim că, cei 10 sportivi nominalizaț au fosti:

Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet;

Nikola Jokic (Serbia) – baschet;

Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism;

Distria Krasniqi (Kosovo) – judo;

Zrinka Ljutic (Croaţia) – schi;

Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere;

Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei;

Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj;

David Popovici (România) – înot;

Alperen Şengun (Turcia) – baschet.

Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980); Daniela Silivaş (1988); Paula Ivan (1989); Gabriela Szabo (1999); Marian Drăgulescu (2005); Constantina Diţă (2008); David Popovici (2022), sunt românii care au mai ocupat prima poziție în acest top.

