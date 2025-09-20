Rămâi conectat

Actualitate

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

De

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

După ani de zile în care România  a împrumutat sume uriaşe de bani pentru investiţii, pensii şi salarii, statul este lovit de realitatea cruntă! Datoria publică a României creşte constant şi se apropie de 60% din Produsul Intern Brut. Fondurile europene care ne-ar fi scos din impasul financiar au fost pierdute de ultimele guverne şi multe proiecte îşi vor pierde finanţarea.

Datoria publică a ajuns la 57,8% din PIB în luna mai a acestui an, cu aproape 22 de miliarde de lei în plus faţă de aprilie, arată datele Ministerului Finanţelor. Altfel spus, fiecare român este dator cu aproximativ 11 mii de euro.

Dobânzi de 11 miliarde de euro

Sunt bani împrumutaţi pentru investiţii, pensii şi salarii. Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta, România plăteşte dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât costă de altfel şi construcţia Autostrăzii Moldovei. Guvernul a eşuat în folosirea banilor din PNRR la propriul sediu.

Eficientizarea Palatului Victoria, clădirea din spatele meu, pierde finanţarea europeană din cauza a trei licitaţii care au fost contestate. Pierd bani europeni şi aproape 250 de kilometri de autostradă, aproape 900 de kilometri de cale ferată, de altfel şi zeci de şcoli, campusuri şi universităţi. Iar, din cele 32 de spitale care se aflau pe lista iniţială, au rămas doar opt.

Guvernul trebuie până în luna august 2026 să îndeplinească 378 de reforme şi proiecte pe care şi le-a asumat. Atenţie, asta înseamnă 73% din PNRR, din acest plan. Aşadar, în ritmul actual, ar face acest lucru abia în şase ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 septembrie 2025

De

Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă Toamna 2025 a adus deja primele temperaturi scăzute, iar românii au început să își pregătească gospodăriile pentru sezonul rece. Lemnele de foc, cel mai utilizat combustibil pentru încălzire în mediul rural, au […]

Citește mai mult

Actualitate

Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

20 septembrie 2025

De

Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare Premierul Ilie Bolojan i-a strâns pe șefii marilor magazine la discuții despre prețurile la alimente. Le-a cerut să promoveze mai mult produsele românești, inclusiv în magazinele din străinătate, dar patronii au spus că au o problemă: nu au flux constant […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 7 ore

în

20 septembrie 2025

De

Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluați profesorii din România. Într-un interviu acordat revistei Dilema, acesta a menționat contrastul dintre disfuncționalitățile vizibile ale școlii românești și evaluările aproape perfecte ale cadrelor didactice, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 minute

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de...
Actualitateacum o oră

Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă

Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea (Romanu) la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Din meniu nu lipsesc nici plăcinte pe lespede cu brânză de oaie și mărar

Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea...
Ştirea zileiacum 2 ore

Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de ani și a scos peste 7.500 de lei de pe el

Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa...
Curier Județeanacum 3 ore

Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea

Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Politică Administrațieacum 5 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc

20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi...
Opinii - Comentariiacum 8 ore

20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de patru ani

20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea