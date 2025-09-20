Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

După ani de zile în care România a împrumutat sume uriaşe de bani pentru investiţii, pensii şi salarii, statul este lovit de realitatea cruntă! Datoria publică a României creşte constant şi se apropie de 60% din Produsul Intern Brut. Fondurile europene care ne-ar fi scos din impasul financiar au fost pierdute de ultimele guverne şi multe proiecte îşi vor pierde finanţarea.

Datoria publică a ajuns la 57,8% din PIB în luna mai a acestui an, cu aproape 22 de miliarde de lei în plus faţă de aprilie, arată datele Ministerului Finanţelor. Altfel spus, fiecare român este dator cu aproximativ 11 mii de euro.

Dobânzi de 11 miliarde de euro

Sunt bani împrumutaţi pentru investiţii, pensii şi salarii. Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta, România plăteşte dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât costă de altfel şi construcţia Autostrăzii Moldovei. Guvernul a eşuat în folosirea banilor din PNRR la propriul sediu.

Eficientizarea Palatului Victoria, clădirea din spatele meu, pierde finanţarea europeană din cauza a trei licitaţii care au fost contestate. Pierd bani europeni şi aproape 250 de kilometri de autostradă, aproape 900 de kilometri de cale ferată, de altfel şi zeci de şcoli, campusuri şi universităţi. Iar, din cele 32 de spitale care se aflau pe lista iniţială, au rămas doar opt.

Guvernul trebuie până în luna august 2026 să îndeplinească 378 de reforme şi proiecte pe care şi le-a asumat. Atenţie, asta înseamnă 73% din PNRR, din acest plan. Aşadar, în ritmul actual, ar face acest lucru abia în şase ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI