Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro
Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro
După ani de zile în care România a împrumutat sume uriaşe de bani pentru investiţii, pensii şi salarii, statul este lovit de realitatea cruntă! Datoria publică a României creşte constant şi se apropie de 60% din Produsul Intern Brut. Fondurile europene care ne-ar fi scos din impasul financiar au fost pierdute de ultimele guverne şi multe proiecte îşi vor pierde finanţarea.
Datoria publică a ajuns la 57,8% din PIB în luna mai a acestui an, cu aproape 22 de miliarde de lei în plus faţă de aprilie, arată datele Ministerului Finanţelor. Altfel spus, fiecare român este dator cu aproximativ 11 mii de euro.
Dobânzi de 11 miliarde de euro
Sunt bani împrumutaţi pentru investiţii, pensii şi salarii. Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta, România plăteşte dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât costă de altfel şi construcţia Autostrăzii Moldovei. Guvernul a eşuat în folosirea banilor din PNRR la propriul sediu.
Eficientizarea Palatului Victoria, clădirea din spatele meu, pierde finanţarea europeană din cauza a trei licitaţii care au fost contestate. Pierd bani europeni şi aproape 250 de kilometri de autostradă, aproape 900 de kilometri de cale ferată, de altfel şi zeci de şcoli, campusuri şi universităţi. Iar, din cele 32 de spitale care se aflau pe lista iniţială, au rămas doar opt.
Guvernul trebuie până în luna august 2026 să îndeplinească 378 de reforme şi proiecte pe care şi le-a asumat. Atenţie, asta înseamnă 73% din PNRR, din acest plan. Aşadar, în ritmul actual, ar face acest lucru abia în şase ani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă Toamna 2025 a adus deja primele temperaturi scăzute, iar românii au început să își pregătească gospodăriile pentru sezonul rece. Lemnele de foc, cel mai utilizat combustibil pentru încălzire în mediul rural, au […]
Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare
Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare Premierul Ilie Bolojan i-a strâns pe șefii marilor magazine la discuții despre prețurile la alimente. Le-a cerut să promoveze mai mult produsele românești, inclusiv în magazinele din străinătate, dar patronii au spus că au o problemă: nu au flux constant […]
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”
Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluați profesorii din România. Într-un interviu acordat revistei Dilema, acesta a menționat contrastul dintre disfuncționalitățile vizibile ale școlii românești și evaluările aproape perfecte ale cadrelor didactice, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro
Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de...
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea...
Știrea Zilei
VIDEO | Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea (Romanu) la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Din meniu nu lipsesc nici plăcinte pe lespede cu brânză de oaie și mărar
Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea...
Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de ani și a scos peste 7.500 de lei de pe el
Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de...
Curier Județean
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa...
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi...
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de patru ani
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de...