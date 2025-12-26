Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a crescut în septembrie 2025 la 1.095 miliarde de lei, față de 1.084 miliarde de lei în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, potrivit Agerpres.
Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 58,3% în august (PIB conform comunicatului INS din 5 decembrie 2025).
În septembrie 2025, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.031 miliarde de lei, de la 1.021 miliarde de lei, în august 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 64,112 miliarde lei, de la 63,107 miliarde de lei, în luna anterioară.
Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 894,893 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 177,235 miliarde de lei, mai menționează sursa citată.
Datoria exprimată în moneda națională se situa la 504,22 miliarde de lei, în timp ce datoria în euro ajungea la echivalentul a 478,25 miliarde de lei, iar cea în dolari americani la 110,05 miliarde de lei, echivalent în lei.
Potrivit Ministerului Finanțelor, în luna septembrie datoria administrației publice centrale a crescut la 1.070 miliarde de lei, față de 1.059 miliarde de lei în august 2025, din care 1.006 miliarde de lei reprezentau datorii pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era denominată în lei (484,877 miliarde de lei) și în euro (472,605 miliarde de lei, echivalent).
În același timp, datoria administrației publice locale a ajuns la 24,991 miliarde de lei, în creștere de la 24,733 miliarde de lei în luna precedentă, dintre care 24,955 miliarde de lei erau datorii pe termen mediu și lung.
