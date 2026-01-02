Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii
Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii
În luna ianuarie 2025, pensiile vor fi plătite după un calendar influențat de sărbătorile legale, dar și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii.
Poșta Română a anunțat că pensiile vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie.
„La început de an, situația diferă față de restul perioadei, în principal din cauza limitărilor bugetare și a procedurilor Ministerului Finanțelor. În mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii (de obicei pe 27 – 28 ale lunii), ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției, precum și stabilirea nivelului administrativ necesar pentru plata pensiilor, în mod normal, la începutul lunii.
În schimb, la început de an, Guvernul, prin Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Casele Județene de Pensii, nu pot vira aceste sume înainte de 1 ianuarie, ceea ce explică decalajul în programul de plată față de restul lunilor.
Dacă sumele nu ajung în conturile Poștei Române din partea Caselor Județene de Pensii pe 5 ianuarie, procesul de distribuire se complică. În mod obișnuit, odată ce banii sunt virați, Poșta Română emite ordine către băncile comerciale pentru procurarea numerarului, iar fondurile sunt apoi transportate de o companie privată de la casieriile băncilor către unitățile poștale. Întregul proces necesită cel puțin o zi lucrătoare, ceea ce poate întârzia livrarea pensiilor către beneficiari”, a precizat Ștefan Valentin, director general al Poștei Române pentru Digi24.ro
Pensionarii pot încasa pensia fie în numerar, la domiciliu, fie prin cont bancar sau card, iar termenele de plată diferă în funcție de metoda aleasă. Dacă banii sunt încasați pe card, atunci suma va fi distribuită în data de 12 a fiecărei luni. În schimb, dacă beneficiarul încasează pensia în numerar, bani sunt distribuiți în intervalul 1-15 ale lunii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii În anul 2026, voucherele de 50 de lei pentru energie electrică se vor distribui în continuare, anunțul fiind făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit oficialului, autoritățile estimează o creștere a numărului de beneficiari în anul […]
Quadrantidele 2026: Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie
Quadrantidele 2026: Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al anului 2026 cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori, care, în condiții favorabile de cer senin, pot rivaliza chiar și cu Perseidele. Quadrantidele ating punctul maxim pe 2–3 ianuarie 2026 Ploaia […]
2026 – „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Performanța legendară a gimnastei românce la Jocurilor Olimpice de vară din 1976
2026 – „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Performanța legendară a gimnastei românce la Jocurilor Olimpice de vară din 1976 2026 este „Anul Nadia Comăneci”, un omagiu adus ,,Zeiței de la Montreal”, dar și pentru a marca împlinirea a 50 de ani […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii În...
Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii
Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii În luna ianuarie 2025, pensiile vor fi...
Știrea Zilei
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului Calendarul ortodox reprezintă un aspect...
TRAGEDII care au marcat anul 2025, în ALBA: Zeci de vieți au fost curmate în urma unor evenimente nefericite
TRAGEDII care au marcat anul 2025, în ALBA: Zeci de vieți au fost curmate în urma unor evenimente nefericite Zeci...
Curier Județean
VIDEO | Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf
Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5 metri într-o curte
ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri În data de 14 ianuarie, Anul Nou începe cu serbarea Sfântului Vasile cel Mare,...