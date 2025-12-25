Darul de nuntă și de botez se impozitează? Banii câștigați trebuie declarați la ANAF? Care sunt obligațiile fiscale ale românilor?
În ultimele zile, s-a vorbit în spațiul public despre ideea că banii primiți în dar la nunți și botezuri ar putea fi impozitați. Din cauza acestor zvonuri, ANAF a venit cu o explicație oficială ca să lămurească lucrurile.
ANAF dă asigurări că darul de nuntă/botez NU se impozitează
În ultimele zile, s-a vorbit în spațiul public despre ideea că banii primiți în dar la nunți și botezuri ar putea fi impozitați. Din cauza acestor zvonuri, ANAF a venit cu o explicație oficială ca să lămurească lucrurile. Reprezentanții ANAF au spus clar că acești bani nu se impozitează și nu trebuie declarați.
ANAF a negat categoric ideea că vor fi introduse taxe pentru banii primiți la nunți sau botezuri. Banii primiți la nunți sau botezuri sunt ocazionali, personali și nu intră în categoria veniturilor care se impozitează. Legea actuală nu cere taxe pentru banii primiți ca dar la nunți, botezuri sau alte evenimente de familie.
„Fondurile primite cu ocazia căsătoriilor sau botezurilor au un caracter ocazional, personal și nu se încadrează în categoriile de venituri care se supun impozitării. Legislația fiscală în vigoare nu impune taxe pentru sumele primite de persoane fizice sub formă de daruri în cadrul acestor evenimente”, a transmis ANAF.
Această clarificare a fost făcută pentru că, pe rețelele sociale, au apărut informații false despre o așa-zisă „taxă pe nunți”. ANAF dă asigurări că aceste informații nu sunt adevărate și le recomandă oamenilor să se informeze din surse oficiale.
Ce fel de venituri sunt impozitate, conform legii?
Ca să nu mai fie nicio neînțelegere, ANAF a reamintit ce fel de venituri sunt impozitate, conform legii. Acestea sunt clar definite în articolul 61 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și includ:
- venituri din activități pe cont propriu (cum ar fi PFA);
- bani din drepturi de autor;
- salarii;
- chirii;
- investiții (de exemplu, din acțiuni);
- pensii;
- bani din agricultură, păduri sau pescuit;
- câștiguri din premii sau jocuri de noroc;
- vânzarea de case sau terenuri;
- alte venituri specificate de lege.
Ce fel de venituri NU sunt impozitate, conform legii?
Conform articolului 62 din legea menționată anterior, veniturile care NU sunt impozitate, adică nu se plătește impozit pentru ele, sunt:
– ajutoarele și alte forme de sprijin oferite de stat, de instituții publice sau ONG-uri (de exemplu: alocații, indemnizații, fonduri europene nerambursabile);
– indemnizațiile pentru concedii medicale (pentru cei care nu au salarii);
– indemnizațiile pentru sarcină, naștere, creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
– recompensele primite legal din bani publici;
– banii obținuți din vânzarea deșeurilor prin centre de colectare, dacă sunt parte din programe finanțate de stat;
– banii sau bunurile primite când predai deșeuri din gospodărie;
– banii din asigurări (despăgubiri, sume asigurate etc.), cu excepția câștigurilor din loterii făcute de firmele de asigurări;
– despăgubiri primite dacă ai suferit un prejudiciu, inclusiv daune morale;
– banii primiți când statul îți ia un teren sau o casă pentru utilitate publică (expropriere);
– despăgubiri pentru pagube cauzate de calamități naturale sau pentru cazuri de invaliditate sau deces;
– pensiile speciale (ex: pentru invalizi de război, văduve de război, victime ale regimurilor totalitare, veterani etc.) și alte sume de acest gen;
– sponsorizări sau ajutoare primite conform legii;
– banii obținuți din vânzarea de bunuri personale (ex: mașini, obiecte din casă), cu excepția titlurilor de – valoare și aurului financiar;
– sumele în bani sau natură primite de: militari, soldați, elevi sau studenți ai instituțiilor din sistemul de apărare sau ordine publică; personal din armată sau poliție aflat în misiuni.
– bursele pentru studii sau cursuri de perfecționare;
– moștenirile și donațiile, inclusiv bunuri sau aur financiar. În cazul caselor și terenurilor, se aplică reguli speciale;
– venituri ale diplomaților străini care lucrează în România, în calitate oficială;
– venituri în valută pentru diplomații și angajații statului român aflați în misiune în străinătate;
– venituri ale reprezentanților oficiali ai organizațiilor internaționale care activează în România;
– banii primiți de cetățeni străini care oferă consultanță în România în baza unor acorduri internaționale;
– venituri ale jurnaliștilor străini acreditați în România, cu condiția ca și jurnaliștii români să beneficieze de același tratament în țările respective;
– dobânzile subvenționate de stat pentru anumite tipuri de credite;
– subvențiile pentru cumpărarea de bunuri, oferite conform legii;
– avantaje primite de persoane cu dizabilități, veterani, victime ale regimurilor comuniste, urmași ai eroilor Revoluției etc;
– premiile și sumele acordate sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor pentru performanțe la nivel național și internațional (ex: jocuri olimpice, campionate mondiale, europene etc.);
– premii și beneficii primite de elevi și studenți la concursuri, inclusiv cei din alte țări care participă la competiții în România;
– primele oferite de stat pentru economisirea în scopul cumpărării unei locuințe;
– alte venituri care, potrivit legii, nu se impozitează (specificate în fiecare categorie în parte).
