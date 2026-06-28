FOTO | Dansul, între pasiune și performanță: Doi adolescenți din Alba, două titluri de Campion Național la dans, la categoriile Junior 1 și Junior 2. „Până la urmă, un sportiv are cel mai mult de învățat din eșecuri, nu din victorii”

Dansul, între pasiune și performanță: Doi adolescenți din Alba, două titluri de Campion Național la dans, la categoriile Junior 1 și Junior 2. „Până la urmă, un sportiv are cel mai mult de învățat din eșecuri, nu din victorii”

Au 15 ani și au obținut două titluri de Campion Național la dans, la categoriile Junior 1 și Junior 2. Este vorba despre Lukas Theodor Orzeiu și Maya Andreea Urs din Alba Iulia, care aduc cinste orașului nostru de fiecare dată când intră pe ring.

Amândoi sunt elevi în clasa a VIII-a la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” și despre începuturile lor în dans, despre experiențele avute vă las să le descoperiți în următorul interviu. Merită să le cunoașteți povestea, în primul rând, pentru că anul acesta vor reprezenta România la Campionatul Mondial de la Bremen, Germania, iar pe lângă asta, au avut multe de povestit.

– De unde și cum a apărut pasiunea pentru dans?

Lukas: Pasiunea pentru dans a venit în timp. La început, sincer, nu a fost ideea mea, ci a mamei mele, care voia să învăț să dansez ca să nu fiu „băiatul cu două picioare stângi”, cum zice ea. Dar pe parcurs a început să-mi placă tot mai mult și acum chiar pot să spun că e o pasiune.

Maya: Pasiunea mea pentru dans a apărut în jurul vârstei de 4 ani, când o vedeam pe sora mea dansând prin casă. Când eram mică, eu și sora mea, făceam spectacole de dans la care luau parte toți vecinii. Mă bucuram foarte tare să mă mișc pe muzică făcând diferite mișcări.

– De câți ani luați lecții de dans și cum ați ajuns să fiți parteneri?

Lukas: Am început dansul la vârsta de 6 ani, în martie 2017, iar la scurt timp antrenorii noștri, Ionuț și Bianca Ionescu, m-au pus în pereche cu Maya. A fost decizia lor, pentru că ei știu cel mai bine cum să formeze perechile, fiindcă sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont.

Maya: Din clasa 0 suntem colegi de clasă și am început să dansăm în aceeași perioadă, doar că în grupe diferite. Într-o zi, antrenorii mei le-au spus părinților că trebuie să vin la o altă oră de dans, deoarece mi-au găsit un partener. Am intrat în sală și l-am văzut pe Lukas lângă antrenori, iar atunci mi s-a spus că el va fi partenerul meu de acum înainte (asta s-a întâmplat acum 9 ani).

– Povestiți-mi despre realizările voastre de până acum?

Lukas & Maya: Cele mai mari realizări de până acum sunt două titluri de Campion Național, în 2024 și 2026, la categoriile Junior 1 și Junior 2, locul 2 la German Open Championship din Stuttgart, Germania, (una dintre cele mai importante competiții de dans din lume), participarea la Campionatul Mondial din 2025, unde am obținut locul 11, precum și numeroase alte premii și clasări pe podium la concursuri naționale și internaționale. Anul acesta, in 27 iunie vom reprezenta Romania la Campionatul Mondial de la Bremen, Germania.

– Care a fost cea mai frumoasă experiență? Dar cea mai puțin plăcută?

Lukas: Nu avem doar o singură experiență frumoasă. Sunt mult mai multe, dar cele mai frumoase sunt atunci când la antrenament sau la concurs dansăm foarte bine, iar antrenorii ne spun și ei asta și că sunt foarte mândri de noi. Acest lucru face cât o sută de locuri 1 și ne face să ni se umple inimile de bucurie și iubire. În schimb, cea mai puțin plăcută experiență a fost la Blackpool (Anglia) când nu am dansat la nivelul nostru obișnuit, iar rezultatul nu a fost unul bun.

Totuși, am învățat că nu trebuie să ne demoralizăm, ci să muncim în continuare pentru a progresa și pentru a arăta că a fost doar un moment mai slab. Până la urmă, un sportiv are cel mai mult de învățat din eșecuri, nu din victorii.

Maya: Nu îmi place să îmi numesc experiențele și amintirile ca fiind plăcute sau neplăcute. Consider că fiecare experiență pe care o am, fie bună sau rea, am ceva de învățat, dar dacă ar fi să spun o experiență mai puțin plăcută este de la un concurs în care eu și partenerul meu nu ne-am înțeles așa bine. Emoțiile au pus stăpânire pe amândoi și din cauza stresului pe care noi singuri ni l-am indus am avut o personalitate mai vulcanică. La experiențele frumoase intră toate concursurile, stagiile de pregătire și excursiile organizate de clubul nostru de dans. La concursuri, antrenorii niștri mereu ne-au ajutat să ne stăpânim emoțiile și au făcut ca momentele de stres să fie unele pline de bucurie și să vedem partea pozitivă.

– Cât de greu ați ajuns până să dansați așa de bine ca și pereche?

Lukas: Din fericire noi dansăm de mici împreună, așa că am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, dar tot procesul a fost unul îndelugat, cu multă muncă depusă și multe sacrificii. Ne-am antrenat zilnic, iar pe lângă dans a fost necesar să facem și exerciții de forță și cardio. A fost destul de greu și va fi în continuare, deoarece mereu există lucruri de îmbunătățit, însă nu ne sperie nimic și efortul va merita pe deplin, pentru că dansul este viața noastră.

Maya: În dans niciodată nu vei fi destul de bun, dar noi am reușit să ajungem la un echilibru în pereche prin devotamentul pe care îl avem, pentru că antrenorii noștri ne-au susținut și ne susțin în continuare cu tot ceea ce pot și pentru că niciodată nu am încetat să credem că putem mai mult.

– Care este parte cea mai grea din procesul vostru de formare ca și dansatori?

Lukas: Uneori, din cauza epuizării sau a supra solicitării, nu mai avem atât de multă motivație să mergem la antrenament în ziua respectivă și am prefera să stăm în pat sau acasă. Aceste momente sunt greu de depășit, dar, din fericire, suntem mereu unul lângă celălalt și, împreună cu antrenorii noștri, reușim să ne regăsim motivația.

Maya: Pentru mine, cea mai grea parte din acest proces a fost să mă automotivez în momentele tensionate. O altă provocare a fost să găsesc echilibru între școală, antrenament și timp liber.

– Aveți persoane care vă inspiră? Dacă da, care sunt acestea?

Lukas: Mereu i-am admirat pe antrenorii noștri, Bianca și Ionuț. Ei sunt un adevărat exemplu de urmat și ne inspiră în fiecare zi. Sunt doi oameni care au muncit din greu atât ca sportivi, cât și ca antrenori, iar chiar dacă sunt tineri, au rezultate deosebite atât la nivel național, cât și internațional. Ne mândrim cu ei și le suntem profund recunoscători.

Maya: Antrenorii mei mă inspiră prin pasiunea lor înfocată pentru dans și prin modul în care au știut să-și trăiască viața ca sportivi. Sper să ajung cel puțin la fel de sus ca și ei.

– Chiar dacă sunteți la o vârstă fragedă, care este sfatul vostru pentru cei care doresc să danseze și să obțină rezultate?

Lukas: Sfatul meu ar fi să fie foarte disciplinați. Asta înseamnă să nu fumeze, să nu piardă timpul pe la petreceri, să nu se culce la ore târzii și să își respecte antrenorii, dar și partenera sau partenerul de dans.

Maya: Sfatul meu pentru copiii care doresc să danseze și să obțină rezultate este acela că oricât de greu ar deveni drumul spre succes, trebuie să aveți clar în minte momentul în care o să spuneți „merită rezultatul acesta și am muncit cât de mult am putut pentru a-l obține”.

– Care este satisfacția voastră cea mai mare?

Lukas: Atunci când vedem că toată munca depusă și toate sacrificiile pe care le-am făcut nu au fost în zadar și că evoluăm de la o zi la alta. Dar, mai ales, atunci când antrenorii noștri sunt mândri de noi.

Maya: Satisfacția mea cea mai mare este momentul în care văd că munca mea dă roade, nu doar la antrenamente, ci și în competiții.

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