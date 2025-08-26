Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis marți, 26 august 2025, suspendarea ședințelor de judecată începând de mâine, 27 august, cu anumite excepții. Se solicită retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Marți, 26.08.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi ai puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative.

Art.4 Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3). ”

La adoptarea hotărârii, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au avut în vedere că ”acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti. Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă

respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie.”

Motivele complete pe care s-a fundamentat Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia din 26.08.2025 sunt cuprinse în extrasul la Hotărâre publicat pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

