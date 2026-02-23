Curier Județean

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea unui bărbat căutat de autoritățile din Germania. Este este cercetat pentru infracțiuni de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

De

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea unui bărbat căutat de autoritățile din Germania. Este este cercetat pentru infracțiuni de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă

Un bărbat de 33 de ani, din județul Sibiu, urmărit în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania, a fost arestat preventiv, măsură impusă de Curtea de Apel Alba Iulia, după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă această instanță au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. 

Acesta este cercetat pentru infracțiuni de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă, iar în prezent se află încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Ludoș, urmărit în baza mandatului european de arestare.

Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă, conform Codului Penal German.

Ulterior reținerii, bărbatul a fost prezentat de către polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis la aceeași dată o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia. Ulterior acestei măsuri, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus măsura arestului preventiv pe o perioadă de 15 zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cariera militară, promovată pe o pârtie de schi din Alba: „Ne bucurăm că am putut îmbina spiritul montan cu spiritul militar”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

23 februarie 2026

De

Cariera militară, promovată pe o pârtie de schi din Alba: „Ne bucurăm că am putut îmbina spiritul montan cu spiritul militar” Centrul Militar Județean Alba a fost prezent pe pârtia Vârtop – Arieșeni, alături de elevi ai Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu un stand dedicat promovării carierei militare. „În mijlocul atmosferei de […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 9.500 de lei și 46 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 februarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 9.500 de lei și 46 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 16-20 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 9.500 de lei și au acordat 46 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 19 ani din Meteș cu „alcool la bord” în toiul nopții, pe o stradă din Tăuți: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

23 februarie 2026

De

Tânăr de 19 ani din Meteș cu „alcool la bord” în toiul nopții, pe o stradă din Tăuți: Ce alcoolemie avea Un tânăr de 19 ani din Meteș a fost suprins conducând sub influența alcoolului în toiul noții pe o stradă din Tăuți. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 februarie 2026, în jurul orei […]

Citește mai mult