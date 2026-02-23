Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea unui bărbat căutat de autoritățile din Germania. Este este cercetat pentru infracțiuni de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă

Un bărbat de 33 de ani, din județul Sibiu, urmărit în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania, a fost arestat preventiv, măsură impusă de Curtea de Apel Alba Iulia, după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă această instanță au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Acesta este cercetat pentru infracțiuni de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă, iar în prezent se află încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Ludoș, urmărit în baza mandatului european de arestare.

Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă, conform Codului Penal German.

Ulterior reținerii, bărbatul a fost prezentat de către polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis la aceeași dată o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia. Ulterior acestei măsuri, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus măsura arestului preventiv pe o perioadă de 15 zile.

