Curtea de Apel Alba: Decizie într-un dosar de ucidere din culpă, în care s-au acordat daune civile de peste 1 milion de lei

Instanța judecătorească superioară, Curtea de Apel Alba Iulia, a dispus rejudecarea unui dosar penal, sub aspectul laturii civile, cu obiectul ”uciderea din culpă”, în care este judecat un şofer din Ocna Mureş și în care Judecătoria Aiud a acordat părţilor civile daune morale totale de 1.060.000 lei.

Șoferul inculpat, H. Paul, a rămas, din punct de vedere penal, cu condamnarea de 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani.

Potrivit rechizitoriului, la data de 26 martie 2018, în jurul orelor 07:03, inculpatul H. Paul în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, pe direcţia de mers Uioara de Sus – Ocna Mureş, fără a respecta obligaţia de a menţine curat parbrizul autoturismului său care era, parţial, îngheţat, nu a păstrat o distanţă laterală suficientă în timp ce efectua o depăşire a bicicletei pe care se afla victima în vârstă de 45 ani, bicicletă care era staţionată pe marginea din partea dreaptă a carosabilului, pe aceeaşi direcţie de deplasare, a intrat în coliziune cu aceasta şi i-a provocat răni grave care au dus la deces.

Magistratul de la judecătoria Aiud a hotărât să acorde daune morale totale de 1.060.000 lei către cinci părţi civile, dar Curtea de Apel nu a fost de acord pe motiv că au fost solicitate de către o persoană care nu are calitatea de reprezentant al acestora.

”Admite apelul declarat de partea responsabilă civilmente împotriva sentinţei penale nr. 620/14.06.2018 pronunţată de Judecătoria Aiud. Desfiinţează sentinţa atacată integral sub aspectul laturii civile şi procedând la o nouă judecare a cauzei în aceste limite: Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant a persoanei care a exercitat acţiunile civile în numele părţilor civile respinge acţiunile civile exercitate în numele acestor părţi civile de către o persoană fără calitate. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond pentru soluţionarea laturii civile în ce o priveşte pe partea civilă C. I. R asistată de ocrotitorul legal, numita C. D. V, cauza urmând a fi rejudecată integral în aceste limite. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate”, se susţine în minuta deciziei de la Curtea de Apel, din 20 noiembrie 2019.

