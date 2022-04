Cuprumin Abrud, în fața unor provocări nemaiîntâlnite: Interviu cu Tiberiu Rațiu, directorul general al companiei

– Domnule director general Tiberiu Rațiu, suntem pe punctul de a trage linie primului trimestru din 2022. Cum au fost primele 3 luni pentru Cuprumin?

– Am încheiat un an 2021 plin de succese, împliniri și fără accidente tehnologice și nici de muncă. Luna decembrie, ultima lună a anului 2021 a fost luna provocărilor, perioada în care am crezut că toate s-au dat peste cap, energia electrică a atins cota de 7,6 ori mai mare decât în luna februarie 2021, prețul varului industrial – elementul indispensabil pentru depresarea minereului în procesul de preparare – s-a dublat, iar firma care ne livrează reactivii de flotație a anunțat că nu mai poate importa din America de Sud în condițiile inițiale de contractare.

Au trecut ca gândul, ca tot ce e frumos de altfel, sărbătorile de iarnă și am pășit în noul an cu speranțe și proiecte noi. Profitul și perspectivele menținerii unui preț favorabil la concentratele cuprifere ne-au dat curajul și puterea financiară să investim în utilaje noi, două autobasculante de mare capacitate, două excavatoare de peste 8 mc/cupă, două autobasculante pentru cariere de 30 de tone, foreză de 250 mm/gaură forată, încărcătoare frontale, multe alte dotări însemnând sume mai mici și deloc de neglijat investiții în piese și subansambluri cu mișcare lentă, unele produse unicat pentru unitatea noastră, care nu pot fi achiziționate din produsele pieței românești. Și proiectele pentru 2022 nu s-au rezumat numai la ce am amintit, provocarea fiind refacerea capacității de separare a substanței minerale utile de sterile, pe scurt refacerea și modernizarea instalațiilor de flotație. Experiența acumulată în perioada anilor petrecuți în unitate și colaborarea foarte bună cu întreg colectivul de cadre tehnice au constituit factorii principali care au determinat o abordare matură a problemelor imediate, a celor de durată medie și lungă, unitatea este azi privită mai atent și, lucrul cel mai important, e privită în ansamblu ca un tot unitar. Niciuna dintre probleme nu este mai importantă decât alta, ci doar există priorități. Astfel nu am fost focusați doar pe realizarea sarcinilor de producție de care se leagă salariile angajaților, ci am încercat să gândim și pentru viitor.

Sunt multe de amintit, sunt locuri înguste care necesită o și mai mare atenție, releul de transport cu benzi magistrale, preocuparea pentru menținerea mediului nepoluat, asigurarea sporirii spațiilor de depunere a sterilelor, lucrări de deschidere și pregătire a noi perimetre utile din imensul zăcământ de la Roșia Poieni.

Sunt descrieri ale unei activități miniere scrise de oameni împătimiți de meserii care dispar uneori, dar care atunci când societatea evoluează revin în actualitate. Așa cum toată lumea a fost dată peste cap de bolile contagioase, iar azi de conflictul armat, și unitatea noastră suferă, iar provocările de la sfârșitul anului trecut sunt ca niște adieri față de ce se întâmplă azi.

-Cum afectează conflictul armat izbucnit în Ucraina de către invadatorii ruși activitatea singurei companii producătoare de concentrate cuprifere din România?

-Avem legături indirecte cu Ucraina, Rusia, Marea Neagră, India, țările nordice, Americile, Uniunea Europeană. Pe lângă scumpirile în lanț, în cascadă, în toate felurile, sunt produse, materiale și componente care au dispărut de pe piața tradițională. Componente ale explozivilor veneau prin Rusia-Ucraina, concentratele sunt expediate în China prin Marea Neagră unde plutesc mine, Portul Constanța are capacități limitate de depozitare, containerele care aduc produse din oțel, cauciucate etc. nu sunt disponibile și sunt total insuficiente. Impredictibilitatea unor prețuri la produsele noastre pe termen mediu și lung, pentru că noi vindem cuprul la prețul dictat de Bursa de la Londra, ne creează dificultăți foarte mari. Întrebările la care trebuie să răspundem azi sunt dificile, niciun membru din conducerea unității nu a mai fost pus în fața unei astfel de provocări. Ce stocuri de materiale trebuie să facem, ce se va întâmpla dacă nu găsim alți furnizori pentru produse care dispar de pe piața existentă, dacă prețurile de achiziție a produselor pe care le utilizăm ca să producem însumat cu cheltuielile curente cu munca vie și celelalte depășesc veniturile din vânzări ….

-Așadar, dacă ar fi pace la granița cu Ucraina ați trece mai ușor peste majorările de prețuri din energie și sarabanda scumpirilor pe care o determină aceasta…

-Peste toate acestea, frământările sunt și de natură organizatorică. Patru luni a fost durata maximă de viață a ultimelor două consilii de administrație. Perioadă foarte scurtă pentru a asimila problemele cu care se confruntă o asemenea unitate.

Doresc să precizez că cea mai bună colaborare am avut-o cu consiliul care și-a încetat activitatea la finele lunii februarie 2022, compus din inginerul miniter David Ștefan – președinte, Amariei Sorinel David, Cristian Bandol, George Chiriță și Ionel Georgescu. Avem un nou Consiliu de Administrație, ale cărui intenții ne-au fost comunicate. Vă comunic câteva dintre intențiile declarate de către membrii noului consiliu încă din prima ședință de constituire: creșterea capacității de producție a Cuprumin, refacerea metalurgiei care astăzi nu mai există în România, în paralel cu repornirea unităților specializate în procesarea produselor de furnal. De asemenea, există preocupări declarate de creștere a veniturilor salariale proporționale cu indicele de inflație și un lucru esențial este că actualul consiliu dorește să clarifice statutul directorilor executivi, cu alte cuvinte să completeze aparatul de specialitate. Se împlinesc aproape 3 ani de când schema posturilor aprobate este incompletă, atât fostul director Dorel Tomuș, cât și subsemnatul au preluat o serie de sarcini suplimentare de conducere, cauza fiind lipsa directorilor executivi, imposibilitatea numirii acestora din cauza unui blocaj strict procedural simplu, dar păgubos.

Într-o singură ședință a consiliului e firesc că nu s-au putut preciza aspecte concrete: cu cât va putea fi sporită producția de concentrate cuprifere, cu cât se va putea crește capacitatea de depunere a sterilelor în iazul de decantare, dacă se va lua ca cifră de referință doar creșterea de 6,5% acordată de Ministerul de Finanțe pentru ramura noastră completată cu participarea salariaților la profit în procentul legal acordat de legislația actuală, dacă promisiunile de acordare a jumătate din profitul înregistrat de societate în anul 2021 să rămână în societate ca fond pentru investiții, dacă schema de organizare și statul de funcții va fi la fel.

Trăim însă cu speranța că prețul cuprului nu va înregistra fluctuații negative în următoarea perioadă. De asemenea, cel mai de preț sau mai de neprețuit factor în existența celor 45 de ani ai unității a fost și rămâne factorul uman.

O să revin cu noi informații, subiectele sunt multe și sunt sigur că sunt mulți care doresc să afle despre noi și mai mulți sunt cei care depind de noi. Sunt mândru de colectivul unității, apreciez eforturile celor care ajută la menținerea pe piață a unicului producător de concentrate cuprifere, de eforturile celor care transmit experiența acumulată celor mai noi angajați și cu această ocazie le mulțumesc și le transmit salutul nostru mineresc: NOROC BUN!, a declarat pentru ziarul „Unirea” directorul general al SC Cuprumin Abrud, Tiberiu Rațiu.

Robert GHERGU

