VIDEO | Program intens de pregătire profesională finalizat cu succes de 11 noi polițiști din Alba: Etapă fundamentală în formarea profesională
VIDEO | Program intens de pregătire profesională finalizat cu succes de 11 noi polițiști din Alba: Etapă fundamentală în formarea profesională
Unsprezece polițiști nou-încadrați la Inspectoratul de Poliție Județean Alba au încheiat un program intensiv de pregătire profesională, desfășurat pe parcursul ultimelor două săptămâni.
Potrivit IPJ Alba, pe parcursul ultimelor două săptămâni, 11 polițiști încadrați la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba au parcurs un program intens de pregătire profesională, sub îndrumarea polițiștilor din cadrul Biroului Pregătire Profesională.
În această perioadă, noii colegi și-au canalizat energia pe cele trei componente principale ale programului, respectiv componenta de specialitate, privind pregătirea teoretică în raport cu modul de intervenție al polițiștilor, componenta practică, reprezentată de instruirea tactică și din punctul de vedere al folosirii armamentului și mijloacelor din dotare și componenta de adaptare/integrare în specificul muncii de poliție.
Acest program reprezintă o etapă fundamentală în formarea profesională a polițiștilor, oferindu-le acestora cadrul necesar dezvoltării competențelor esențiale pentru misiuni îndeplinite cu profesionalism, responsabilitate și respect față de cetățeni.
Pe perioada desfășurării stagiului, instructorii Biroului Pregătire Profesională, împreună cu polițiști din cadrul serviciilor operative ale inspectoratului, au conceput diferite scenarii pe care agenții le-ar putea întâlni, în activitatea de zi cu zi, fiecare situație fiind analizată atent și gestionată în mod corect, de către noii colegi.
Îi felicităm și le urăm noilor colegi mult succes în carieră și încredere în forțele proprii!
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