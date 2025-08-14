Cupa României, faza județeană, în 30 și 31 august | Kinder Teiuș – Rapid CFR Teiuș, primul meci al sezonului

Cupa României, faza județeană, se dispută în 30 și 31 august, Kinder Teiuș – Rapid CFR Teiuș fiind primul meci al sezonului



În prima etapă a Cupei României, faza județeană, au fost înscrise cele 11 echipe din Liga 4 (al cincilea eșalon). Conform Asociației Județene de Fotbal Alba, în Cupa României vor lua startul participantele în SuperLiga AJF și Liga 4, iar în Cupa Județeană (competiție organizată în premieră) sunt formațiile din Liga 5 (eșalon proaspăt înființat din această toamnă).

Primele jocuri din Cupa României sunt următoarele:

*sâmbătă, 30 august, ora 17.30 (la Stremț): Kinder Teiuș – Rapid CFR Teiuș;

*duminică, 31 august, ora 12.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Cuprirom Abrud, Inter Ciugud – Limbenii Limba;

*duminică, 31 august, ora 17.30: Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos, Nicolae Linca Cergău – Recolta Crăciunel, Academia Șona – calificată direct în faza a doua.

Cele 6 echipe calificate în faza 2 din 6-7 septembrie (ora 17.00), se vor împerechea prin tragere la sorți din două urne valorice, cele mai slab 3 clasate în ediția anterioară de campionat vor fi gazde. Celor 3 calificate din Liga 4 în optimile de finală, li se vor alătura cele 13 echipe din SuperLiga AJF, pentru meciuri prevăzute în aprilie 2026.

