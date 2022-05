Cum vede ministrul Educației sistemul ideal de învățământ: Sorin Cîmpeanu le-a răspuns elevilor

Un sistem ideal de educație ar presupune “profesori care înțeleg că lumea se schimbă și care înțeleg că, dacă nu-și schimbă stilul (…) n-o să vă mai poată ține în școală, n-o să vă mai poată menține interesul pentru școală. (…)”, a susținut, joi, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Într-o conferință găzduită de Colegiul Național Mihai Viteazul din București, el a răspuns astfel la întrebarea cum vede un sistem de învățământ ideal.

Potrivit ministrului, un sistem ideal ar mai presupune că “toți profesorii înțeleg că joburile viitorului vor fi altele decât cele pe care le cunoaștem noi acum”, și că profesorii “înțeleg cu toții interesul elevilor, că școala trebuie să fie cu adevărat centrată pe elev”.

În plus, este și un sistem în care elevii “să înțeleagă că rolul determinant este al profesorului în școală”.

Declarațiile ministrului Sorin Cîmpeanu pe tema “sistemului ideal de învățământ” – detaliat:

“Sistemul de învățământ ideal ar trebui să fie format din profesori care înțeleg cu toții interesul elevului, care înțeleg că școala trebuie să fie cu adevărat centrată pe elev. Pentru că învățământul se face pentru voi, pentru elevi. Dar în același timp să aibă și elevi care să înțeleagă că rolul determinant este al profesorului în școală, în orice sistem – că este sistem clasic sau este sistem în care vom utiliza din ce în ce mai mult partea de online, o vom încuraja, în care profesorul va trebui să devină un facilitator de învățare, mai degrabă. Deci acea persoană care să știe să îndrume între sursele de informare, care sunt extrem de multe și de diverse pentru fiecare dintre voi pe Internet. Profesorul să aibă acel rol de a îndruma către acele surse credibile și acele surse prin care voi să puteți să obțineți acele competențe care fac parte din profilul absolventului și care, în realitate, ar trebui să vă ajute la parcursul vostru în viață, atât profesional, cât și personal.

Un sistem ideal ar trebui să fie un sistem în care fiecare profesor înțelege că societatea s-a schimbat. Și aici aș vrea să spun că în orice stat din această lume sistemele de educație sunt cele mai inerțiale. De ce? Pentru că, pe de o parte, sunt cele mai mari sisteme publice, cu cel mai mare număr de persoane – elevi, profesori, pe de altă parte pentru că rezultatele din educație se pot vedea exclusiv pe termen mediu și lung, niciodată pe termen scurt.

În sănătate, dacă iau astăzi decizia construcției unui nou spital, într-un an, un an și jumătate, doi ani, trei ani acel spital va fi finalizat și vom vedea efectele. În agricultură, dacă investesc în irigații în această primăvară rezultatele s-ar putea să le văd direct în toamnă. În armată, în orice alt sistem, deciziile corecte își văd rezultatele inclusiv pe termen scurt. În educație, o decizie corectă nu o să se vadă niciodată, la nivel de educație, pe termen scurt. Știți că ciclul de pregătire este de 13 ani. Plus anii de facultate.

Înțelegând acest lucru, răspunsul la întrebare ar trebui să fie format din profesori care înțeleg că lumea se schimbă și care înțeleg că, dacă nu-și schimbă stilul, păstrează același stil pe care l-au avut când mi-au predat mie (…), n-o să vă mai poată ține în școală. N-o să vă mai poată menține interesul pentru școală. N-o să vă mai facă să înțelegeți de ce este atât de importantă școala. Din păcate am colegi profesori care nu înțeleg acest lucru. (…)

Un sistem de educație ideal este un sistem în care toți profesorii înțeleg că lumea s-a schimbat. În care toți profesorii înțeleg că joburile viitorului vor fi altele decât cele pe care le cunoaștem noi acum. Nu va dispărea profesia de dascăl, dar în spatele ei vor sta mult mai multe lucruri și mult mai diferite. Nu va dispărea profesia de medic, dar în spatele ei va sta mult mai multă tehnologie.”

sursa: edupedu.ro