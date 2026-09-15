15 septembrie 2026 | Benzina și motorina s-au scumpit: Cât au ajuns să coste carburanții la cele mai cunoscute benzinării din Alba Iulia

Benzina și motorina s-au scumpit: Cât au ajuns să coste carburanții la cele mai cunoscute benzinării din Alba Iulia

Prețul la benzină și motorină au crescut, din nou, la cele mai cunoscut benzinării din Alba Iulia. Astfel, prețurile se mențin și marți, 15 septembrie, în jurul pragului de 10 lei pe litru. În aproape toată țara, șoferii plătesc aproximativ 10 lei pentru un litru de benzină.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 15 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

Motorină – 10.61 lei

Benzină – 9.99 lei

Petrom:

Motorină – 10.55 lei

Benzină – 9.93 lei

Lukoil

Motorină – 10.72 lei

Benzină – 9.98 lei

Mol:

Motorină – 10.52 lei

Benzină – 9.97 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.52 lei

Benzină – 9.97 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 20,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 1,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 10,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

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