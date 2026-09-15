Curier Județean

15 septembrie 2026 | Benzina și motorina s-au scumpit: Cât au ajuns să coste carburanții la cele mai cunoscute benzinării din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Benzina și motorina s-au scumpit: Cât au ajuns să coste carburanții la cele mai cunoscute benzinării din Alba Iulia

Prețul la benzină și motorină au crescut, din nou, la cele mai cunoscut benzinării din Alba Iulia. Astfel, prețurile se mențin și marți, 15 septembrie, în jurul pragului de 10 lei pe litru. În aproape toată țara, șoferii plătesc aproximativ 10 lei pentru un litru de benzină.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 15 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.61 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.55 lei
  • Benzină – 9.93 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.72 lei
  • Benzină – 9.98 lei

Mol:

  • Motorină – 10.52 lei
  • Benzină – 9.97 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.52 lei
  • Benzină – 9.97  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 20,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 1,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 10,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Stadiul lucrărilor la drumurile și podurile din Alba: Urgentarea demersurilor pentru intervențiile necesare la podul de la Unirea, cerute de Prefect. Care sunt intervențiile programate pâna la sfârșitul anului

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 septembrie 2026

De

Stadiul lucrărilor la drumurile și podurile din Alba: Urgentarea demersurilor pentru intervențiile necesare la podul de la Unirea, cerute de Prefect. Care sunt intervențiile programate pâna la sfârșitul anului O vizită de lucru la sediul Secției Drumuri Naționale Alba, pentru verificarea stadiului lucrărilor realizate în acest an și analizarea intervențiilor programate pentru perioada următoare, a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân, la Lupșa, până la sfârșitul anului: Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, activități de informare cu privire la obligațiile legale ale deținătorilor de animale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2026

De

Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân, la Lupșa, până la sfârșitul anului: Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, activități de informare cu privire la obligațiile legale ale deținătorilor de animale Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii din orașul Baia de Arieș, desfășoară în perioada 15-17 septembrie 2026, pe raza comunei Lupșa, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Cut, reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de ,40 mg/l și circula haotic pe DN1

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2026

De

Șofer din Cut, reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de ,40 mg/l și circula haotic pe DN1 Un șofer din Cut a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de ,40 mg/l și circula haotic pe […]

Citește mai mult