Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Valori termice ridicate și precipitații, în special la munte, la început de Prier. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 10 martie 2026 o prognoză actualizată pentru perioada 9 martie – 6 aprilie 2026.

Conform meteorologilor ANM, valorile termice vor fi ridicate, iar în prima săptămână din aprilie vor fi preciptații, în special la munte și în zonele submontane.

*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi deficitare.

*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

