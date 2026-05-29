Cum va fi VREMEA în România până în 29 iunie 2026: Mai cald decât în mod obișnuit în luna lui Cireșar. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Prognoza pe 4 săptămâni publicată vineri, 29 mai 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică, în ansamblu, o lună iunie 2026 mai caldă decât normalul climatologic în România, fără semnale de răciri importante de durată.

Diferențele cele mai evidente apar în vest și sud-vest, unde abaterile pozitive de temperatură vor fi mai accentuate.

*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile nord-vestice și local în cele centrale, sud-estice și la munte, dar și ușor deficitar în sud-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile estice și sud-estice, dar și a unui ușor deficit în cele vestice și nord-vestice.

*Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru aceast interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)