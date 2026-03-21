Cum va fi VREMEA în România până în 20 aprilie 2026: Temperaturi specifice perioadei. Prognoza ANM pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteotologie (ANM) a prezentat, vineri, 20 martie 2026, prognoza meto pe 4 săpătămâni. Meteorologii estimează că, în prima parte a lunii aprilie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade din an. La fel şi cantităţile de precipitaţii.

Conform ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

*Săptămâna 23-30 martie 2026

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice şi estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în extremitatea de sud a ţării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 30 martie – 6 aprilie 2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai coborâte în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

*Săptămâna 6-13 aprilie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

*Săptămâna 13-20 aprilie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

