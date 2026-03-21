Cum va fi VREMEA în România până în 20 aprilie 2026: Temperaturi specifice perioadei. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteotologie (ANM) a prezentat, vineri, 20 martie 2026, prognoza meto pe 4 săpătămâni. Meteorologii estimează că, în prima parte a lunii aprilie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade din an. La fel şi cantităţile de precipitaţii.
Conform ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.
*Săptămâna 23-30 martie 2026
Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice şi estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în extremitatea de sud a ţării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
*Săptămâna 30 martie – 6 aprilie 2026
Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai coborâte în cele vestice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.
*Săptămâna 6-13 aprilie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
*Săptămâna 13-20 aprilie 2026
Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V” într-un poligon din Transilvania: „Au fost perfecționate abilitățile de operare a sistemelor de armament”
Trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V” într-un poligon din Transilvania Militarii Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” au executat trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V”, în poligonul din Cârțișoara, județul Sibiu. Activitatea a avut ca scop perfecționarea abilităților de operare a sistemelor de armament, îmbunătățirea coordonării între membrii echipajelor și menținerea unui nivel ridicat de […]
Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu 50% mai ieftine”
Consumul în România, în scădere și mai accentuată în februarie 2026. Economist: ,,Până la sfârșitul anului, apartamentele vor fi cu 50% mai ieftine” Primele date economice privind consumul pe luna februarie 2026 au fost publicare recent și arată o scădere și mai mare față de prima lună a anului. Economistul Radu Georgescu explică că România […]
Președintele Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz”
Nicușor Dan: „Am decis să ne alăturăm declarației privind asigurarea libertǎții de navigație în Strâmtoarea Ormuz” România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, a anunțat, vineri, 20 martie 2026 președintele Nicușor Dan. „Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, […]
VIDEO | ,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități
,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri,...
Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud înființează o nouă asociație pentru gestionarea transportului local: „Suntem deschiși la colaborare și cu alte primării”
Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud înființează o nouă asociație pentru gestionarea transportului local: „Suntem deschiși la colaborare și cu...
Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate
Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și...
Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate
Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire...
Drept la replică | Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță
Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit...
Comunicat de presă | Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli!
Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli! Cu aproape zero...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității...