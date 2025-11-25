Cum va fi vremea în decembrie 2025: Iarna își intră în drepturi, dar cu surprize termice

Prognoza meteo pentru luna decembrie a suferit ajustări semnificative, iar iarna pare decisă să-și facă simțită prezența încă din primele zile ale lunii. Conform climatologului Roxana Bojariu, începutul lunii nu va mai fi atât de cald cum indicau estimările inițiale, dar nici nu se prefigurează un val de frig persistent. În schimb, sunt de așteptat ninsori mai consistente în anumite regiuni, dar și scurte episoade cu condiții severe de iarnă.

„Față de prognozele anterioare ale Centrului European, începutul lui decembrie nu mai arată atât de cald, însă nici nu indică un semnal clar de temperaturi scăzute”, a explicat Roxana Bojariu.

Potrivit acesteia, România va înregistra, în special în sud și est, un ușor plus termic față de valorile medii normale ale perioadei. Cu alte cuvinte, temperaturile ar putea fi puțin mai ridicate decât media multianuală, dar acest lucru nu exclude apariția fenomenelor de iarnă autentică, cu ninsori și condiții reci temporare.

Pe termen mai lung, pentru intervalul decembrie–februarie, prognoza indică o iarnă „ușor mai caldă decât normalul”, comparativ cu perioada de referință 1993–2016. Totuși, în actualizarea recentă, anumite zone din Europa de Vest și Centrală nu mai prezintă aceeași tendință de încălzire. România rămâne însă încadrată în regiunea cu valori ușor peste normă, ceea ce sugerează o iarnă moderată, dar cu momente de intensitate specifică sezonului.

