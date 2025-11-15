Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru perioada 17 noiembrie – 15 decembrie 2025. Temperaturile vor fi, în general, mai ridicate decât mediile obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice ale țării. Precipitațiile se vor semnala mai ales în regiunile vestice și nordice, unde cantitățile vor fi mai mari decât normal.
Săptămâna 17 – 24 noiembrie
Valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, cu abateri mai mari în sud-est. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a țării, iar în rest va fi aproape de normal.
Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în sud-est. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest se vor situa în limite normale.
Săptămâna 1 – 8 decembrie
Temperatura medie va fi apropiată de normal în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în rest se vor menține aproape de media obișnuită.
Săptămâna 8 – 15 decembrie
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele normale pe întreg teritoriul țării.
