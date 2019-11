Cum va fi vremea de 1 Decembrie și Moș Nicolae în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, și de Moș Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie 2019, meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, deși vremea se răcește în următoarele zile în toate regiunile, existând posibilitatea apariției primilor fulgi de zăpadă.

Astfel de 1 decembrie și Moș Nicolae, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în regiunile sudice, ceea ce înseamnă că nu sunt așteptate ploi sau ninsori.

Vremea decembrie 2019, mai caldă

Florinela Georgescu, director Meteorologie Operaţională în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), a declarat pentru România TV că până la jumătatea lunii decembrie s-ar putea ca temperaturile să se mențină ușor peste normele perioadei:

”Până spre jumătatea lunii decembrie, în medie, s-ar putea estima ca temperaturile să se menţină uşor peste normele perioadei, iar precipitaţiile să fie apropiate sau uşor deficitare. Trebuie să fac precizarea că o temperatură normală pentru luna decembrie înseamnă deja o temperatură de iarnă şi chiar dacă nu estimăm în acest moment, cel puţin pentru următoarele zile, apariţia unui episod cu vreme severă, acest lucru nu este cu totul exclus.

De acum încolo, de câte ori vom vorbi despre episoade mai lungi sau mai scurte de răcire, trebuie să ne aşteptăm ca precipitaţiile să fie şi sub formă solidă. Pe de altă parte, nu este neobişnuit ca în luna decembrie, în unele nopţi, să apară şi temperaturile de sub zero grade pe arii din ce în ce mai extinse”, a explicat Florinela Georgescu.