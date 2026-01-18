Cum trebuie purtată centura în servicii de tip taxi, Bolt sau Uber: Ce să faci ca să nu iei amendă

Cum trebuie purtată centura în servicii de tip taxi, Bolt sau Uber

Un detaliu banal este considerat a fi puratrea centurii de siguranță, însă se dovedește a fi contrariul. În situații cum sunt imapctele, mai ales la viteze „de oraș”, ea poate face diferența dintre o sperietură și o traumă serioasă, pentru că te ține în scaun și reduce masiv riscul de a lovi interiorul mașinii sau de a fi proiectat afară.Cu toate acestea, în situațiile reale, mulți renunță la centură tocmai în cursele scurte: „stau doar 5 minute”, „merg în spate”, „sunt în taxi, e altceva”.

În România, regula de bază nu ține cont de tipul serviciului (taxi, ridesharing, mașina unui prieten), ci de faptul că ești într-un autovehicul aflat în circulație, pe un loc prevăzut din construcție cu centură. De aici începe tot: dacă locul are centură, în mod normal o porți, indiferent că ești șofer sau pasager.

Regula generală: centura e obligatorie pentru toți ocupanții, nu doar pentru șofer

Codul rutier (OUG 195/2002) stabilește obligația purtării centurii de siguranță pentru conducători și pentru persoanele care ocupă locuri dotate cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate, pe drumurile publice. Cu alte cuvinte, nu există o „portiță” automată doar fiindcă ești pasager sau fiindcă mașina are însemne de taxi ori rulează într-o aplicație.

În taxi, Bolt sau Uber, regula se aplică exact la fel pentru pasageri: dacă te așezi pe un loc cu centură, o pui. Nu contează că stai în spate sau în dreapta față, nici că „șoferul merge încet”. Într-o frânare bruscă, corpul tău devine proiectil pentru tine și pentru ceilalți din mașină, iar pasagerii din spate pot răni grav inclusiv persoanele din față dacă nu sunt fixați.

Excepțiile din regulament: când nu ești obligat să porți centura și cum se aplică în taxi

Excepțiile nu sunt lăsate la interpretare, ci sunt enumerate în regulamentul de aplicare (HG 1391/2006). Aici apar scenarii și categorii precise de persoane care pot fi exceptate de la obligația purtării centurii. Lista relevantă include, printre altele: manevra de mers înapoi/staționarea, sarcina în stare vizibilă, anumite situații medicale dovedite prin certificat și, foarte important pentru discuția despre taxi, șoferii aflați în regim de taxi atunci când transportă pasageri.

Această formulare e esențială: excepția vizează șoferul de taxi, nu pasagerul. În plus, excepția este condiționată: șoferul de taxi este exceptat doar „când transportă pasageri”. Asta înseamnă că, dacă merge fără client sau folosește mașina în scop personal, revine la regula generală și trebuie să poarte centura ca orice alt șofer.

Mai e ceva important: excepția nu se extinde automat la șoferii de transport alternativ (ride-hailing). Chiar dacă pentru tine, ca pasager, experiența poate părea similară (comanzi o cursă, urci, plătești), din perspectiva legii vorbim despre regimuri diferite. De aceea, șoferul de Bolt sau Uber nu intră în categoria „taxi în regim de transport public” din excepția citată și, ca regulă, trebuie să poarte centura în timpul cursei, la fel ca orice alt conducător auto.

Cine primește amenda dacă nu porți centura și cât te poate costa în 2026

Un detaliu pe care mulți îl înțeleg greșit: pentru nepurtarea centurii, răspunderea nu este „în bloc”, pe șofer, ci individual, pe fiecare ocupant aflat pe un loc cu centură. Dacă ești pasager și nu o porți, tu ești cel sancționat pentru abaterea ta. Dacă în mașină sunt doi pasageri fără centură, fiecare poate primi sancțiune separat.

Sancțiunea pentru nepurtarea centurii este, de regulă, în zona a 2–3 puncte-amendă (în funcție de încadrarea aplicată de agent), iar valoarea se calculează după punctul-amendă în vigoare. În ianuarie 2026, punctul-amendă este menționat în presă la nivelul de 202,5 lei, iar pentru 2–3 puncte rezultă un interval orientativ de 405 lei – 607,5 lei. Există și informații că, de la 1 iulie 2026, punctul-amendă ar putea crește la aproximativ 216,2 lei, ceea ce ar ridica intervalul la 432,4 lei – 648,6 lei pentru 2–3 puncte, dacă nu intervin alte modificări.

Dacă vrei să eviți orice discuție, tratează centura ca pe un reflex: o pui imediat ce ai urcat și ai închis ușa, indiferent cât de scurtă e cursa. Nu te baza pe ideea că „în spate nu se întâmplă nimic”: tocmai locurile din spate sunt, statistic, cele unde oamenii sar cel mai des peste centură, deși fizica impactului nu iartă.

Un caz aparte îl reprezintă copiii: aici, în practică, răspunderea tinde să se ducă spre adultul care îi transportă (de regulă șoferul), fiindcă minorul nu are aceeași capacitate juridică de a răspunde contravențional ca un adult. Dincolo de aspectul legal, partea importantă rămâne una simplă: pentru copii, folosește sisteme de retenție adecvate vârstei și înălțimii și nu porni la drum „doar până la colț”.

Taxi vs. Bolt/Uber: rezumat clar, ca să nu mai stai în dubii

Dacă vrei varianta scurtă, ține minte trei idei și ai închis subiectul:

Prima: ca pasager, porți centura în taxi, Bolt și Uber, dacă locul are centură. Nu există „scutire” doar pentru că ești client.

A doua: șoferul de taxi poate fi exceptat de la centură doar când transportă pasageri, conform regulamentului. În rest, poartă centura normal.

A treia: șoferul de Bolt/Uber nu intră în excepția pentru taxi și, ca regulă, poartă centura în timpul cursei.

Dacă vrei să fii sigur că ești acoperit indiferent de interpretări sau schimbări viitoare, alege varianta care nu dă greș niciodată: pune centura de fiecare dată când te urci într-o mașină și evită să transformi o cursă de 7 minute într-un risc inutil.

