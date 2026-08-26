Cum se va rezolva urgent problema incompatibilității între calitatea de ales local și cea de angajat pe bază de contract în instituțiile de stat: Document
Cum se va rezolva urgent problema incompatibilității între calitatea de ales local și cea de angajat pe bază de contract în instituțiile de stat: Document
Ciprian Văcaru, reprezentant PSD, a anunțat marți, 26 august 2026, la Antena 3 CNN, că problema incompatibilității între caliatea de ales local și cea angajat pe bază de contract în instituțiile de stat va fi rezolvată printr-un amendament care va fi adoptat în Parlament.
Citește și: Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși
„Pentru a nu exista o problemă pentru tot ceea ce înseamnă persoane alese în diverse funcții publice din România – nu contează partidul – mâine, în Parlamentul României, se vor regla aceste articole astfel încât să fie pe deplin înțelese.
Pentru că, într-adevăr, doar o instanță poate să decidă dacă există o stare de incompatibilitate (…)
Nu știu cum arată amendamentul pentru modificare, dar mâine (n.a.) se va regla acest lucru în Parlament.
Ca să nu existe astfel de gândiri în care cineva să spună că ‘nu este stare de incompatibilitate’, iar altcineva să considere că este o stare de incompatibilitate, cred că este nevoie de o modificare, lucru care se va face”, a explicat Ciprian Văcaru.
Iată conținutul amendamentului:
Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. Alineatul (6) al articolului 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
(6) Prevederile art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile funcţionarilor publici, sunt aplicabile în mod corespunzător exclusiv personalului contractual ce ocupă funcții de conducere.
Art. II. Prevederile art. 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aplică personalului contractual care deține funcția de consilier local sau de consilier județean după încetarea mandatului în curs.
Art. III. (1) Situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispozițiilor art. 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate, nu constituie incompatibilități și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora.
foto: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia – arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
26 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină Zona Munților Apuseni din Alba, la fel ca alte părți din țară, este miercuri, 26 august 2026, între orele 10.00 și 23.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de […]
Video | Un urs a atacat o mașină pe Transfăgărășan. Animalul a smuls cu ușurință bara din spate a autoturismului
Un urs a atacat o mașină pe Transfăgărășan. Animalul a smuls cu ușurință bara din spate a autoturismului Un șofer din Cluj a rămas cu mașina avariată după ce un urs i-a atacat autoturismul pe Transfăgărășan, în timp ce acesta se afla în coloană. Potrivit martorilor din zonă, cel mai probabil, animalul din imagini este […]
Pensia minimă în România: Cine nu poate primi indemnizația socială în 2026. Ce condiții trebuie îndeplinite
Pensia minimă în România: Cine nu poate primi indemnizația socială în 2026. Ce condiții trebuie îndeplinite Pensia minimă de 1.281 de lei din România nu se acordă automat tuturor românilor care ajung la vârsta standard de pensionare. În 2026, indemnizația socială pentru pensionari poate completa veniturile doar în cazul persoanelor care îndeplinesc câteva condiții prevăzute […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de vreme severă în zona Munților Apuseni din Alba și în alte părți ale țării: Averse torențiale, descărcări...
Cum se va rezolva urgent problema incompatibilității între calitatea de ales local și cea de angajat pe bază de contract în instituțiile de stat: Document
Cum se va rezolva urgent problema incompatibilității între calitatea de ales local și cea de angajat pe bază de contract...
Știrea Zilei
Păcănelele, interzise cu „perioadă de grație” în Alba Iulia? Când intră la vot proiectul de hotărâre
Păcănelele, interzise cu „perioadă de grație” în Alba Iulia? Când intră la vot proiectul de hotărâre Un nou proiect de...
Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația
Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)...
Curier Județean
Update foto | Incendiu în comuna Scărișoara: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale
Incendiu în comuna Scărișoara: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale Pompierii din...
Tânăr cu simptome de traumatism cranio-cerebral, după ce ar fi căzut în zona Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței. A fost evaluat de un echipaj de ambulanță
Tânăr cu simptome de traumatism cranio-cerebral, după ce ar fi căzut în zona Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței. A fost...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...