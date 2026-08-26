Cum se va rezolva urgent problema incompatibilității între calitatea de ales local și cea de angajat pe bază de contract în instituțiile de stat: Document

Ciprian Văcaru, reprezentant PSD, a anunțat marți, 26 august 2026, la Antena 3 CNN, că problema incompatibilității între caliatea de ales local și cea angajat pe bază de contract în instituțiile de stat va fi rezolvată printr-un amendament care va fi adoptat în Parlament.

„Pentru a nu exista o problemă pentru tot ceea ce înseamnă persoane alese în diverse funcții publice din România – nu contează partidul – mâine, în Parlamentul României, se vor regla aceste articole astfel încât să fie pe deplin înțelese.

Pentru că, într-adevăr, doar o instanță poate să decidă dacă există o stare de incompatibilitate (…)

Nu știu cum arată amendamentul pentru modificare, dar mâine (n.a.) se va regla acest lucru în Parlament.

Ca să nu existe astfel de gândiri în care cineva să spună că ‘nu este stare de incompatibilitate’, iar altcineva să considere că este o stare de incompatibilitate, cred că este nevoie de o modificare, lucru care se va face”, a explicat Ciprian Văcaru.

Iată conținutul amendamentului:

Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Alineatul (6) al articolului 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

(6) Prevederile art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile funcţionarilor publici, sunt aplicabile în mod corespunzător exclusiv personalului contractual ce ocupă funcții de conducere.

Art. II. Prevederile art. 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aplică personalului contractual care deține funcția de consilier local sau de consilier județean după încetarea mandatului în curs.

Art. III. (1) Situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispozițiilor art. 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate, nu constituie incompatibilități și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora.

foto: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia – arhivă (cu rol ilustrativ)

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