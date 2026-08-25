Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși

O nouă reglementare privind incompatibilitățile produce efecte în administrația publică locală. Începând cu 25 august 2026, consilierii locali și județeni care sunt, în același timp, angajați cu contract individual de muncă în autorități sau instituții publice trebuie să ia măsuri pentru încetarea situației de incompatibilitate.

Prevederile sunt introduse prin Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026, act normativ care modifică dispozițiile Codului administrativ și este inclus în cadrul jaloanelor asumate de România prin PNRR.

În practică, măsura îi vizează pe cei care ocupă simultan un mandat de consilier local sau județean și un post contractual într-o primărie, într-un consiliu județean, într-un minister, într-o agenție, într-un serviciu public sau într-o altă instituție administrativă.

Ce trebuie să facă persoanele aflate în incompatibilitate

Noua reglementare extinde asupra personalului contractual anumite reguli privind incompatibilitățile aplicabile funcționarilor publici.

Pentru persoanele vizate, soluția prevăzută de legislație nu este demisia din funcția de consilier și nici încetarea automată a raportului de muncă. Contractul individual de muncă poate fi suspendat pe perioada exercitării mandatului eligibil.

Demersul trebuie făcut în scris și înregistrat la angajator. Persoana aflată în situație de incompatibilitate trebuie să solicite suspendarea contractului de muncă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile.

Termenul de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității se împlinește la 25 august 2026, inclusiv.

Astfel, începând cu 26 august, persoanele care nu au făcut demersurile necesare se pot expune unor consecințe disciplinare și unei eventuale verificări privind existența unei stări de incompatibilitate.

Profesorii sunt exceptați

Nu toți angajații din sectorul public sunt afectați în același mod.

Cadrele didactice beneficiază de o excepție expresă, astfel încât profesorii pot continua activitatea didactică în timp ce exercită mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă.

Excepția este prevăzută de Codul administrativ și este susținută de regulile din Legea nr. 161/2003 privind incompatibilitățile.

Regimul se aplică, de asemenea, cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice, în condițiile prevăzute de lege.

În schimb, excepția nu se extinde automat asupra personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ. Pentru aceste categorii trebuie analizată situația concretă și statutul postului ocupat.

Nu toți angajații plătiți din bani publici sunt vizați

Noua regulă nu înseamnă că orice persoană care primește venituri din fonduri publice devine automat incompatibilă cu mandatul de consilier.

Situația trebuie verificată în funcție de natura raportului de muncă, instituția angajatoare, statutul persoanei și eventualele prevederi speciale aplicabile.

De aceea, personalul suport, angajații cu statut special și persoanele care lucrează în companii de stat trebuie analizate separat.

În cazul în care există dubii cu privire la aplicarea noilor prevederi, persoanele vizate ar trebui să solicite un punct de vedere scris din partea compartimentului juridic sau a departamentului de resurse umane al instituției.

O modificare cu impact asupra administrației locale

Miza noilor prevederi este importantă pentru administrația publică locală, deoarece un număr semnificativ de persoane exercită simultan mandate elective și ocupă posturi în sectorul public.

Pentru acestea, alegerea nu presupune neapărat renunțarea la mandatul obținut prin alegeri. Legislația oferă posibilitatea suspendării raportului de muncă, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale.

În schimb, persoanele care nu se conformează în termen riscă declanșarea procedurilor specifice verificării incompatibilităților.

foto – ședință a Consiliului Local Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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