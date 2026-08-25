Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși
Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși
O nouă reglementare privind incompatibilitățile produce efecte în administrația publică locală. Începând cu 25 august 2026, consilierii locali și județeni care sunt, în același timp, angajați cu contract individual de muncă în autorități sau instituții publice trebuie să ia măsuri pentru încetarea situației de incompatibilitate.
Prevederile sunt introduse prin Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026, act normativ care modifică dispozițiile Codului administrativ și este inclus în cadrul jaloanelor asumate de România prin PNRR.
În practică, măsura îi vizează pe cei care ocupă simultan un mandat de consilier local sau județean și un post contractual într-o primărie, într-un consiliu județean, într-un minister, într-o agenție, într-un serviciu public sau într-o altă instituție administrativă.
Ce trebuie să facă persoanele aflate în incompatibilitate
Noua reglementare extinde asupra personalului contractual anumite reguli privind incompatibilitățile aplicabile funcționarilor publici.
Pentru persoanele vizate, soluția prevăzută de legislație nu este demisia din funcția de consilier și nici încetarea automată a raportului de muncă. Contractul individual de muncă poate fi suspendat pe perioada exercitării mandatului eligibil.
Demersul trebuie făcut în scris și înregistrat la angajator. Persoana aflată în situație de incompatibilitate trebuie să solicite suspendarea contractului de muncă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile.
Termenul de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității se împlinește la 25 august 2026, inclusiv.
Astfel, începând cu 26 august, persoanele care nu au făcut demersurile necesare se pot expune unor consecințe disciplinare și unei eventuale verificări privind existența unei stări de incompatibilitate.
Profesorii sunt exceptați
Nu toți angajații din sectorul public sunt afectați în același mod.
Cadrele didactice beneficiază de o excepție expresă, astfel încât profesorii pot continua activitatea didactică în timp ce exercită mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă.
Excepția este prevăzută de Codul administrativ și este susținută de regulile din Legea nr. 161/2003 privind incompatibilitățile.
Regimul se aplică, de asemenea, cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice, în condițiile prevăzute de lege.
În schimb, excepția nu se extinde automat asupra personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ. Pentru aceste categorii trebuie analizată situația concretă și statutul postului ocupat.
Nu toți angajații plătiți din bani publici sunt vizați
Noua regulă nu înseamnă că orice persoană care primește venituri din fonduri publice devine automat incompatibilă cu mandatul de consilier.
Situația trebuie verificată în funcție de natura raportului de muncă, instituția angajatoare, statutul persoanei și eventualele prevederi speciale aplicabile.
De aceea, personalul suport, angajații cu statut special și persoanele care lucrează în companii de stat trebuie analizate separat.
În cazul în care există dubii cu privire la aplicarea noilor prevederi, persoanele vizate ar trebui să solicite un punct de vedere scris din partea compartimentului juridic sau a departamentului de resurse umane al instituției.
O modificare cu impact asupra administrației locale
Miza noilor prevederi este importantă pentru administrația publică locală, deoarece un număr semnificativ de persoane exercită simultan mandate elective și ocupă posturi în sectorul public.
Pentru acestea, alegerea nu presupune neapărat renunțarea la mandatul obținut prin alegeri. Legislația oferă posibilitatea suspendării raportului de muncă, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale.
În schimb, persoanele care nu se conformează în termen riscă declanșarea procedurilor specifice verificării incompatibilităților.
foto – ședință a Consiliului Local Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
25-26 august 2026 | Risc de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate. Anunț de ultimă oră al hidrologilor
Risc de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate. Anunț de ultimă oră al hidrologilor Județul Alba, la fel ca alte zone din țară va fi din după amiaza zilei de marți, 25 august 2026, sub incidența unei atenționări hirologice Cod Galben. COD GALBEN În intervalul 25.08.2026 ora 16:00 – 26.08.2026 ora […]
Blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România, cerută de liderii PPE și Renew. Motivul: „Amendamentul Fritz”
Blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România, cerută de liderii PPE și Renew. Motivul: „Amendamentul Fritz” România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin PNRR, după ce două dintre principalele grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula […]
Maia Sandu îi aduce la Chișinău pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski de Ziua Independenței 2026
Maia Sandu îi aduce la Chișinău pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski de Ziua Independenței 2026 Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe joi, 27 august 2026, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, informează […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși
Alertă pentru consilierii locali și județeni: Contractele de muncă la stat trebuie suspendate dacă nu renunță la calitatea de aleși...
25-26 august 2026 | Risc de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate. Anunț de ultimă oră al hidrologilor
Risc de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate. Anunț de ultimă oră al hidrologilor Județul Alba,...
Știrea Zilei
Foto | Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști
Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști O minoră...
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de...
Curier Județean
25 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Video | Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale
Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale Un incendiu de vegetație uscată a...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...