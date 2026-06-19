Cum se va realiza accesul suporterilor la meciul de baraj pe care campioana din Alba, Viitorul Sântimbru, îl va juca în județul Mureș: „Doar pietonal”

Clubul Viitorul Sântimbru, a făcut în după amiaza zilei de vineri, 19 iunie 2026, precizări cu privire la modul în care se va realiza accesul suporterilor la partida de baraj pentru promovarea în Liga 3 pe care campioana județului Alba o va juca în județul Mureș.

„Sâmbătă, toate drumurile duc la Nazna!

Partida dintre A.C.S. Academica Transilvania Târgu Mureș și C.S. Viitorul Sîntimbru se va disputa sâmbătă, 20.06.2026, de la ora 18:00, pe Terenul Central din Nazna.

Informații importante privind accesul:

Accesul cu autovehiculele pe Strada Sportivilor va fi restricționat. Vă recomandăm să utilizați parcările puse la dispoziție în Nazna, în următoarele locații:

*Capela Cimitirului Nazna

*Parcarea Căminului Cultural

*Parcarea Sălii de Sport

Accesul la stadion se va realiza pietonal.

Vă așteptăm în număr cât mai mare!”, au precizat reprezentanții clubului Viitorul Sântimbru într-un mesaj postat în mediul online.

foto: Stadionul din Nazna – arhivă (cu rol ilustrativ); sursa: Petru Ionuț Budian / Facebook

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