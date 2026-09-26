Cum se poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege. Când poate fi cerută recalcularea pensiei
Cum se poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege. Când poate fi cerută recalcularea pensiei
Pensionarii din sistemul public de pensii din România pot obține, în anumite condiții, venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș.
Menținerea unei activități profesionale după pensionare are efecte inclusiv asupra modului în care sunt valorificate contribuțiile achitate ulterior.
Cine poate cumula pensia cu alte venituri
Pensionarii sistemului public pot încasa pensia concomitent cu veniturile obținute din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale (salariul obținut în baza unui contract individual de muncă), potrivit Codului fiscal.
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Cumulul este permis și în cazul activităților desfășurate în calitate de prestator casnic, în condițiile Legii nr. 111/2022, dacă pentru sumele respective se achită contribuția de asigurări sociale. Cumulul este permis și în cazul veniturilor realizate din alte activități pentru care se achită contribuția de asigurări sociale, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.
Prestator casnic – persoană fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice, în condițiile legii. Activitatea casnică se poate desfășura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfășurării acesteia, stabilit de comun acord.
Nivelul veniturilor obținute din astfel de activități nu limitează acest drept, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Persoanele pensionate pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și să primească simultan pensia și veniturile profesionale, în condițiile stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Pensionarii de invaliditate pot obține venituri indiferent de grad
Legea nr. 360/2023 permite beneficiarilor pensiei de invaliditate să cumuleze drepturile acordate de stat cu alte venituri, indiferent de gradul de invaliditate în care sunt încadrați.
„Pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri indiferent de gradul de invaliditate”, precizează CNPP. Regula reprezintă una dintre modificările introduse prin noua lege a pensiilor.
Cine nu poate cumula pensia cu alte venituri
O restricție distinctă îl vizează pe soțul supraviețuitor care primește pensie de urmaș. Acesta nu poate cumula dreptul cu venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.
În consecință, acesta este pragul avut în vedere în a doua jumătate a anului 2026. Restricția intervine atunci când veniturile lunare depășesc valoarea respectivă. Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate încasa simultan pensia și veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă ori a unui raport de serviciu.
Aceeași restricție se aplică persoanelor care ocupă funcții elective sau sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului. În această categorie intră și membrii cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, potrivit legii, celor aplicabile persoanelor menționate anterior.
Când poate fi cerută recalcularea pensiei
Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după înscrierea la pensie pot cere valorificarea stagiului de cotizare acumulat ulterior. Recalcularea prin adăugarea acestei perioade poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic.
Stagiul de cotizare realizat în perioada în care pensia este cumulată cu venituri profesionale poate fi folosit la recalcularea dreptului, dar nu este luat în considerare la acordarea punctelor de stabilitate, conform precizărilor CNPP.
Cei care cumulează pensia de serviciu cu salariul la stat ar putea încasa doar 15% din pensie. Proiectul a trecut tacit de Senat
Persoanele care încasează pensii de serviciu sau pensii militare de stat ar putea primi doar 15% din pensie dacă aleg să își continue activitatea într-o instituție publică. Proiectul inițiat de Guvern a trecut tacit de Senat, fără să fie dezbătut și votat, după ce termenul stabilit pentru adoptare a expirat. Camera Deputaților va lua decizia finală.
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