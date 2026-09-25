Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română în octombrie 2026

Pensionarii din România își vor primi pensiile aferente lunii octombrie 2026 potrivit calendarului oficial de plată stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.

Ca în fiecare lună, banii vor fi distribuiți prin două modalități distincte, respectiv prin intermediul Poștei Române și direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor.

În cazul românilor care au ales viramentul bancar, banii vor fi virați pe card în datele de 12 și 13 octombrie. Pensionarii trebuie să știe că data de 12 cade într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că nu vor exista decalaje cauzate de zilele libere de weekend, iar plățile se vor efectua exact la termenul stabilit.

Ora la care sumele vor deveni disponibile în cont diferă însă de la o instituție bancară la alta. De pildă, la CEC Bank, procesul de virare începe în mod obișnuit în jurul orei 9:00 și se finalizează până la ora 10:00. În cazul clienților ING Bank, primele sume vor intra pe card începând cu ora 10:00, procesarea fiind încheiată, de regulă, până la ora 12:00.

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