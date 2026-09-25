Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română în octombrie 2026
Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română în octombrie 2026
Pensionarii din România își vor primi pensiile aferente lunii octombrie 2026 potrivit calendarului oficial de plată stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.
Ca în fiecare lună, banii vor fi distribuiți prin două modalități distincte, respectiv prin intermediul Poștei Române și direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor.
În cazul românilor care au ales viramentul bancar, banii vor fi virați pe card în datele de 12 și 13 octombrie. Pensionarii trebuie să știe că data de 12 cade într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că nu vor exista decalaje cauzate de zilele libere de weekend, iar plățile se vor efectua exact la termenul stabilit.
Ora la care sumele vor deveni disponibile în cont diferă însă de la o instituție bancară la alta. De pildă, la CEC Bank, procesul de virare începe în mod obișnuit în jurul orei 9:00 și se finalizează până la ora 10:00. În cazul clienților ING Bank, primele sume vor intra pe card începând cu ora 10:00, procesarea fiind încheiată, de regulă, până la ora 12:00.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate Postul intermitent ar putea fi mai eficient atunci când renunțăm la cină, și nu la micul dejun, susține un specialist în longevitate. Explicația are legătură cu ritmul circadian, „ceasul biologic” al organismului, care influențează modul […]
Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai scumpă
Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai scumpă Șoferii plătesc mai puțin pentru carburanți în toate cele patru țări vecine pentru care există date oficiale comparabile cu România, potrivit unor statistici realizate de pretcarburant.ro. La benzină, diferența ajunge până la 1,46 lei […]
Cât ar putea crește euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Profesorul Cristian Păun: ,,Ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva cu zece ani”
Cât ar putea crește euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Profesorul Cristian Păun: ,,Ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva cu zece ani” Moneda Euro ar putea depăși pragul de 6 lei dacă România va fi retrogradată la „junk”, nerecomandată investițiilor, a avertizat profesorul de economie Cristian Păun joi, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română în octombrie 2026
Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română în octombrie 2026 Pensionarii din România își vor...
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate...
Știrea Zilei
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit...
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal...
Curier Județean
Foto | Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu 35 de kilograme de echipament
Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu...
Foto | Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă. Recomandări
Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și...
Politică Administrație
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la 2.000 de euro
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la...
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu” George Simion...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...