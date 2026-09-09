Cum să pui rânduială în casă și să faci un colț vesel pentru copii

Fiecare familie din Alba și din împrejurimi știe prea bine cum stă treaba: spațiul din casă devine la un moment dat neîncăpător, iar lucrurile încep să se strângă pe mese, pe scaune sau prin colțurile camerelor. Când ziua îți e plină de alergătură, căminul trebuie să rămână un loc de odihnă, nu o sursă de bătaie de cap din cauza haosului. Vestea bună e că nu trebuie să te bagi în datorii cu renovări scumpe sau să schimbi toată mobila ca să faci puțin aer. Cu două-trei trucuri simple, ceva răbdare și câteva lucruri la îndemână, poți să schimbi complet înfățișarea camerelor fără eforturi mari.

Idei creative pentru copii și momente faine în familie

Când ai copii prin casă, curățenia pare uneori o luptă pierdută din start, dar colțul lor de joacă poate deveni rapid un spațiu chiar draguț. În loc să lăsați foile și cariocile împrăștiate peste tot pe covor, e mult mai simplu să le amenajați o măsuță doar a lor unde să meșterească ce vor ei.

Dacă le iei un pachet nou de creioane colorate, îi scoați din prima din fața ecranelor și îi pui pe desenat ore întregi. Când le pui la îndemână cutii din plastic sau coșuri textile din care pot să-și ia singuri ce le trebuie, strânsul de la finalul zilei merge mult mai repede. Așa învață de mici să aibă grijă de lucrurile lor, iar voi nu mai stabiliți recorduri la strâns jucării de pe jos în fiecare seară.

Decorat pereții fără să spargi banii

După ce ai pus puțină ordine în jucării, poți să te uiți puțin și la pereții din sufragerie sau de pe hol, care de multe ori rămân goi și n-au niciun farmec. Fotografii din vacanțe, amintiri vechi sau chiar primele desene reușite ale celor mici pot schimba cu totul felul în care arată o cameră dacă le pui unde trebuie.

O alegere bună pentru o rama tablou potrivită te ajută să scimbi complet o imagine dragă și să faci un mic colț de amintiri chiar în mijlocul casei. Poți să pui mai multe dimensiuni pe același perete ca să iasă un decor aerisit și primitor. O poză faină din concediu sau un desen reușit pus în ramă aduce o notă caldă pe care nicio mobilă scumpă nu o poate înlocui.

Cum scapi de mărunțișurile care se adună peste tot

Pe lângă cum arată lucrurile, contează mult să-ți fie și ușor să trăiești în casă. Toate chestiile mici cum sunt încărcătoarele, actele, cheile sau sculele au prostul obicei să umple noptierele și mesele. Cea mai ieftină variantă e să folosești cutii din pânză sau din plastic pe care să le bagi în dulap, pe rafturi sau direct sub pat.

Dacă pui o etichetă simplă pe fiecare cutie, găsești imediat ce-ți trebuie. Când știi exact unde sunt actele sau încărcătorul de rezervă, nu mai pierzi timpul dimineața și scapi de nervii inutili când ești deja în întârziere.

Obiceiuri mici care te scapă de curățenia generală

Nicio schimbare nu ține mult dacă nu schimbi puțin și rutina de zi cu zi. Nu are rost să-ți strici tot weekendul cu curățenie generală dacă vă obișnuiți toți să puneți lucrurile înapoi de unde le-ați luat. Dacă odihniți doar zece minute în fiecare seară înainte de culcare ca să adunați ce e rătăcit prin casă, păstrați locul curat și aerisit. O casă ordonată îți dă o stare mai bună, îți lasă mai mult timp liber și face serile în familie mult mai linistite.

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