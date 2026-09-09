Investiție majoră în educația timpurie din Aiud: Licitație pentru echiparea completă a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2

Administrația locală din municipiul Aiud face un pas decisiv în modernizarea infrastructurii preșcolare. Primăria a lansat oficial procedura de achiziție publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP) pentru achiziționarea dotărilor din cadrul proiectului „Reabilitare și extindere prin mansardare a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 – Aiud”.

Proiectul de reabilitare și extindere a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, situată pe strada Unirii nr. 10, reprezintă o investiție prioritară pentru comunitate. Noua achiziție publică urmărește transformarea spațiului exterior și interior într-un mediu educațional primitor, sigur și stimulativ.

Elementul central al licitației îl constituie asigurarea unui nivel ridicat de accesibilitate și incluziune, echipamentele fiind proiectate și selecționate astfel încât să poată fi utilizate fără bariere și de către copiii cu dizabilități.

Licitația vizează pachetul „DOTĂRI – rest Lot 1”. Valoarea totală estimată a achiziției este de 236.481,46 lei, fără TVA.

Curtea grădiniței va fi complet reconfigurată, beneficiind de un paviment elastic din pavele de cauciuc, pe o suprafață de 310 metri pătrați, așezat pe un strat suport de nisip compactat și încadrat de 74 de metri liniari de borduri pentru fixare. Această suprafață de amortizare va asigura protecția micuților împotriva accidentărilor în zonele de joacă.

Printre echipamentele de exterior licitate se numără un set de joc interactiv tip puzzle, cu șase teme diferite, realizat din lemn tratat și imprimat UV ecologic, o tablă neagră de scris pentru exterior, un balansoar, un foișor din lemn, bănci, un leagăn cu patru locuri, echipamente de escaladă și un complex de joacă generos, cu o suprafață de peste 25 mp.

Un accent deosebit este pus pe echipamentele adaptate, printre acestea numărându-se și o masă de joacă specială pentru exterior, destinată copiilor cu dizabilități.

Pe lângă echipamentele pentru curte, achiziția include și un set profesional de pian digital pentru activitățile artistice ale preșcolarilor. Setul conține un pian electric de scenă cu 88 de clape grele, 120 de note de polifonie, pedalier cu trei căi și pachet software educațional, însoțit de un scaun reglabil cu sistem dublu de ridicare și căști HiFi over-ear.

Procedura din SEAP stipulează că recepția produselor se va realiza în două etape, cantitativă și calitativă, numai după montarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestora la sediul grădiniței din strada Unirii nr. 10.

Furnizorul desemnat va trebui să asigure gratuit transportul, manipularea, montajul, precum și instruirea personalului didactic și auxiliar care va utiliza aceste echipamente.

foto: arhivă

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