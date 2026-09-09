Albaiulian de 40 de ani, tras pe dreapta de polițiști pe DJ 107, la Galda: Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat din februarie 2026

Un albaiulian de 40 de ani a fost tras pe dreapta marți de către polițiști, pe DJ 107, la Galda. Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat din februarie 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 20.20, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107B, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat din data de 14 februarie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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