Curier Județean

Albaiulian de 40 de ani, tras pe dreapta de polițiști pe DJ 107, la Galda: Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat din februarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Albaiulian de 40 de ani, tras pe dreapta de polițiști pe DJ 107, la Galda: Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat din februarie 2026

Un albaiulian de 40 de ani a fost tras pe dreapta marți de către polițiști, pe DJ 107, la Galda. Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat din februarie 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 20.20, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107B, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat din data de 14 februarie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

9 septembrie 2026

De

Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent Acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice de medie și joasă tensiune continuă în județul Alba.  Echipele implicate au intervenit miercuri, 9 septembrie 2026, în comuna Bistra, unde au fost […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

9 septembrie 2026

De

Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba Un incident grav a avut loc miercuri, puțin înainte de ore 12.00, în apropiere de Sebeș. O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea-salvarea și acordarea primului ajutor medical […]

Citește mai mult

Curier Județean

13 septembrie 2026 | “Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 septembrie 2026

De

“Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș Rotary Club Sebeș organizează duminică, 13 septembrie 2026, cea de-a doua ediție a evenimentului „Moștenire Vie”, în curtea Bisericii Evanghelice din Sebeș. Evenimentul se va desfășura între orele 14:00 și 19:00, iar intrarea este liberă. Dedicat familiei și comunității, „Moștenire Vie” își […]

Citește mai mult