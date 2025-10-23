Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P)
Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P)
Toamna garderoba noastră cere o schimbare. Și nu, nu vorbim doar de eșarfe pufoase și paltoane elegante. Vedetele sezonului sunt, fără doar și poate, cizmele! Dar nu orice fel de cizme. Ne referim la acele perechi perfecte care îți țin de cald, te protejează de ploaie și, desigur, arată fabulos pe Instagram. Dacă te-ai întrebat vreodată cum să alegi cizmele potrivite pentru vreme rece și ploioasă, ai ajuns exact unde trebuie. Hai să vorbim despre stil, confort, și micile trucuri care fac diferența între un outfit banal și unul de pus în ramă!
Ce trebuie să știi înainte să alegi cizmele perfecte pentru sezonul rece?
Primul lucru pe care trebuie să-l accepți este că vremea rece și umedă nu e un motiv să faci compromisuri în ceea ce privește stilul. Dimpotrivă, poate fi chiar momentul în care experimentezi cel mai mult. Dar înainte de orice, gândește-te la scopul cizmelor tale: Vrei ceva waterproof care să înfrunte bălțile fără milă? Sau vrei o pereche care să întoarcă toate privirile la cafeneaua preferată?
Dacă răspunsul tău e „amândouă”, ești ca majoritatea dintre noi. De aceea, e important să îți alegi cizmele în funcție de contextul în care le vei purta cel mai des. Pentru zilele ploioase, când vântul îți șuieră pe la urechi și tu doar vrei să-ți păstrezi picioarele uscate și calde, cizmele de cauciuc sunt reginele confortului urban. Și, surpriză! Nu mai sunt demult plictisitoare. Găsești modele super stylish și colorate, gata să se asorteze cu garderoba ta de toamnă. Poți arunca un ochi aici, dacă ești curioasă să vezi ce modele simpatice există: https://modivo.ro/c/femei/incaltaminte/cizme-de-cauciuc.
Cum combini cizmele cu ținutele tale fără să pari că fugi de potop?
Ah, eterna dilemă! Să fii pregătită pentru ploaie, dar să nu arăți de parcă te-ai îmbrăcat pentru pescuit. Din fericire, moda de azi ne permite să mixăm confortul cu stilul într-un mod natural și chiar amuzant. Un trench elegant, o fustă plisată midi și o pereche de cizme damă din piele, cu toc gros, pot transforma o zi mohorâtă într-o declarație de stil. Iar dacă ești genul sport-chic, poți merge pe varianta cizmelor stil bocanci, cu șireturi groase, pe care le asortezi cu jeanși skinny și un pulover oversized.
Să fii pregătită pentru ploaie, dar să nu arăți de parcă te-ai îmbrăcat pentru pescuit. Din fericire, moda de azi ne permite să mixăm confortul cu stilul într-un mod natural și chiar amuzant. Un trench elegant, o fustă plisată midi și o pereche de cizme damă din piele, cu toc gros, pot transforma o zi mohorâtă într-o declarație de stil. Iar dacă ești genul sport-chic, poți merge pe varianta cizmelor stil bocanci, cu șireturi groase, pe care le asortezi cu jeanși skinny și un pulover oversized.
Dacă simți că ai nevoie de mai multă inspirație, aici găsești idei super actuale pentru sezonul toamnă-iarnă, cu modele care nu doar că arată bine, dar sunt și practice:https://runway.modivo.ro/cei-mai-la-moda-pantofi-de-dama-pentru-sezonul-toamna-iarna-ce-model-sa-alegi/
Ce tip de cizme ți se potrivește cel mai bine în funcție de stilul tău de viață?
Hai să fim sincere, nu toate cizmele sunt pentru toată lumea. Și nici nu trebuie să fie. Dacă ești mereu pe fugă, alergi între birou, sală și supermarket, ai nevoie de ceva ușor, practic, dar totuși cu personalitate. Cizmele Chelsea, de exemplu, sunt extrem de versatile, ușor de încălțat și merg aproape cu orice. Dacă jobul tău presupune întâlniri și un look mai formal, alege cizme până la genunchi din piele lucioasă — elegante, dar și super stylish.
Pentru fashionistele convinse, cizmele înalte peste genunchi pot fi piesa de rezistență. Sunt sexy, dar și extrem de călduroase, mai ales dacă le porți cu rochii pulover sau fuste mini. În schimb, dacă ești o visătoare romantică, care adoră plimbările prin parc cu frunzele foșnind sub pași, atunci o pereche de cizme din piele întoarsă, în nuanțe calde de caramel sau cappuccino, sunt exact ce-ți trebuie.
Ține cont și de forma piciorului tău. Dacă ai glezne subțiri, te poți juca cu volume și detalii. Dacă ai gambe mai groase, caută modele cu elastic sau fermoar lateral, care să nu strângă. Confortul este primul pas spre încredere!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Președintele Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”
Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei” Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, 23 octombriee 2025, la Bruxelles, întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia, că România se află într-un război hibrid de zece ani, aşa că nu este o […]
23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari
COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari Urmează zile vântoase în Alba și alte județe. Administrația Națională de Meteorogie a emis două atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului. Prima va fi în vigoare de joi, 23 octombrie 2025, ora 21.00, […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”
Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului” „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”, a reacționat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P)
Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P) Toamna garderoba noastră cere o schimbare. Și...
Președintele Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”
Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei” Preşedintele Nicuşor...
Știrea Zilei
FOTO | Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea
Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister...
VIDEO | Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii printre lemne
Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii...
Curier Județean
VIDEO 22 octombrie 2025 | Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei
Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei Peste 500 de persoane...
FOTO | Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost câștigătorii
Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului „ArhimatematicuS”, la Colegiul...
Politică Administrație
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...