Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P)

Toamna garderoba noastră cere o schimbare. Și nu, nu vorbim doar de eșarfe pufoase și paltoane elegante. Vedetele sezonului sunt, fără doar și poate, cizmele! Dar nu orice fel de cizme. Ne referim la acele perechi perfecte care îți țin de cald, te protejează de ploaie și, desigur, arată fabulos pe Instagram. Dacă te-ai întrebat vreodată cum să alegi cizmele potrivite pentru vreme rece și ploioasă, ai ajuns exact unde trebuie. Hai să vorbim despre stil, confort, și micile trucuri care fac diferența între un outfit banal și unul de pus în ramă!

Ce trebuie să știi înainte să alegi cizmele perfecte pentru sezonul rece?

Primul lucru pe care trebuie să-l accepți este că vremea rece și umedă nu e un motiv să faci compromisuri în ceea ce privește stilul. Dimpotrivă, poate fi chiar momentul în care experimentezi cel mai mult. Dar înainte de orice, gândește-te la scopul cizmelor tale: Vrei ceva waterproof care să înfrunte bălțile fără milă? Sau vrei o pereche care să întoarcă toate privirile la cafeneaua preferată?

Dacă răspunsul tău e „amândouă”, ești ca majoritatea dintre noi. De aceea, e important să îți alegi cizmele în funcție de contextul în care le vei purta cel mai des. Pentru zilele ploioase, când vântul îți șuieră pe la urechi și tu doar vrei să-ți păstrezi picioarele uscate și calde, cizmele de cauciuc sunt reginele confortului urban. Și, surpriză! Nu mai sunt demult plictisitoare. Găsești modele super stylish și colorate, gata să se asorteze cu garderoba ta de toamnă. Poți arunca un ochi aici, dacă ești curioasă să vezi ce modele simpatice există: https://modivo.ro/c/femei/incaltaminte/cizme-de-cauciuc.

Cum combini cizmele cu ținutele tale fără să pari că fugi de potop?

Ah, eterna dilemă! Să fii pregătită pentru ploaie, dar să nu arăți de parcă te-ai îmbrăcat pentru pescuit. Din fericire, moda de azi ne permite să mixăm confortul cu stilul într-un mod natural și chiar amuzant. Un trench elegant, o fustă plisată midi și o pereche de cizme damă din piele, cu toc gros, pot transforma o zi mohorâtă într-o declarație de stil. Iar dacă ești genul sport-chic, poți merge pe varianta cizmelor stil bocanci, cu șireturi groase, pe care le asortezi cu jeanși skinny și un pulover oversized.

Dacă simți că ai nevoie de mai multă inspirație, aici găsești idei super actuale pentru sezonul toamnă-iarnă, cu modele care nu doar că arată bine, dar sunt și practice:https://runway.modivo.ro/cei-mai-la-moda-pantofi-de-dama-pentru-sezonul-toamna-iarna-ce-model-sa-alegi/

Ce tip de cizme ți se potrivește cel mai bine în funcție de stilul tău de viață?

Hai să fim sincere, nu toate cizmele sunt pentru toată lumea. Și nici nu trebuie să fie. Dacă ești mereu pe fugă, alergi între birou, sală și supermarket, ai nevoie de ceva ușor, practic, dar totuși cu personalitate. Cizmele Chelsea, de exemplu, sunt extrem de versatile, ușor de încălțat și merg aproape cu orice. Dacă jobul tău presupune întâlniri și un look mai formal, alege cizme până la genunchi din piele lucioasă — elegante, dar și super stylish.

Pentru fashionistele convinse, cizmele înalte peste genunchi pot fi piesa de rezistență. Sunt sexy, dar și extrem de călduroase, mai ales dacă le porți cu rochii pulover sau fuste mini. În schimb, dacă ești o visătoare romantică, care adoră plimbările prin parc cu frunzele foșnind sub pași, atunci o pereche de cizme din piele întoarsă, în nuanțe calde de caramel sau cappuccino, sunt exact ce-ți trebuie.

Ține cont și de forma piciorului tău. Dacă ai glezne subțiri, te poți juca cu volume și detalii. Dacă ai gambe mai groase, caută modele cu elastic sau fermoar lateral, care să nu strângă. Confortul este primul pas spre încredere!

