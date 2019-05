Cum s-a votat în oraşele din Alba. Cifrele obţinute de PNL, PSD şi USR PLUS

În Alba, PNL a câştigat clar alegerile europarlamentare în 10 din 11 oraşe ale judeţului. PSD este în faţa PNL într-un singur oraş, în timp ce USR PLUS s-a clasat pe locul trei în nouă localităţi urbane şi pe locul doi în două oraşe.USR PLUS are în Alba un procent de 15,93%.

Alba Iulia – 34.302 voturi valabil exprimate

PNL – 13.886 de voturi = 40,48%

USR – 8.380 de voturi = 24,43%

PSD – 4.860 de voturi = 14,16%

PRO România – 1.881 de voturi = 5,48%

PMP – 1.470 de voturi = 4,28%

ALDE – 927 de voturi = 2,7%

Aiud – 10.601 voturi valabil exprimate

PNL – 3.668 de voturi = 34,6%

PSD – 2.200 de voturi voturi = 20,78%

USR – 1.873 de voturi = 17,66%

UDMR – 1.171 de voturi = 11%

PRO România – 587 de voturi = 5,53%

PMP – 349 de voturi = 3,29%

ALDE – 235 de voturi = 2,21%

Cugir: 10.308 de voturi valabil exprimate

PNL – 3.840 de voturi = 37,25%

PSD – 2.523 de voturi = 24,47%

USR PLUS – 1.950 de voturi = 18,91%

Pro România – 495 de voturi = 4,8%

PMP – 417 voturi = 4,04%

ALDE – 355 voturi = 3,44%

Blaj – 8.261 voturi valabil exprimate

PNL – 4.688 de voturi = 56,74%

PSD – 1.191 de voturi = 14,41%

USR – 1.212 voturi = 14,67%

PRO România – 230 voturi = 2,78%

ALDE – 199 de voturi = 2,4%

PMP – 187 de voturi = 2,26%

Sebeş – 13.257 de voturi valabil exprimate

PNL – 6.444 de voturi = 48,60%

PSD – 1.790 de voturi = 13,50%

USR – 2.887 de voturi = 21,77%

PRO România – 617 de voturi = 4,65%

PMP – 434 de voturi = 3,27%

ALDE – 227 de voturi = 1,71%

Câmpeni: 3.494 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.293 de voturi = 37,00%

PSD – 1.216 voturi = 34,80%

USR PLUS – 370 de voturi = 10,58%

Pro România – 192 de voturi = 5,49%

PMP – 136 de voturi = 3,89%

ALDE – 106 voturi = 3,03%

UDMR – 19 voturi = 0,54%

Ocna Mureş: 3.493 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.615 de voturi = 46,23%

USR PLUS – 544 de voturi = 15,57%

PSD – 533 de voturi = 15,25%

UDMR – 170 de voturi = 4,86%

ALDE – 123 de voturi = 3,52%

Pro România – 120 de voturi = 3,43%

PMP – 113 de voturi = 3,23%

Zlatna: 3.066 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.485 de voturi = 48,43%

PSD – 664 de voturi = 21,65%

USR PLUS – 351 de voturi = 11,44%

PMP – 185 voturi = 6,03%

ALDE – 105 voturi = 3,42%

Pro România – 100 de voturi = 3,26%

Teiuş: 3.112 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.216 de voturi = 39,07%

PSD – 814 de voturi = 26,15%

USR PLUS – 449 de voturi = 14,42%

Pro România – 190 de voturi = 6,1%

PMP – 162 voturi = 5,2%

ALDE – 52 voturi = 1,67%

Abrud: 2.088 de voturi valabil exprimate

PNL – 607 de voturi = 29,07%

PSD – 744 de voturi = 35,63%

USR PLUS – 231 de voturi = 11%

ALDE – 122 voturi = 5,84%

Pro România – 105 de voturi = 5%

PMP – 83 voturi = 3,97%

Baia de Arieş: 1.513 de voturi valabil exprimate

PNL – 488 de voturi = 32,25%

PSD – 342 de voturi = 22,6%

USR PLUS – 228 de voturi = 15,06%

Pro România – 231 de voturi = 15,26%

PMP – 60 voturi = 3,96%

ALDE – 56 voturi = 3,7%