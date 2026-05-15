FOTO | Activități ample de control în trafic pe Autostrada A1, zona Alba: Sute de autoturisme verificate, amenzi de peste 340.000 de lei și 7 permise de conducere reținute

Activități ample de control în trafic pe Autostrada A1, zona Alba: Sute de autoturisme verificate, amenzi de peste 340.000 de lei și 7 permise de conducere reținute

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au desfășurat, în sistem integrat, ample activități de control în trafic, în cooperare cu reprezentanți ai ISCTR Sibiu, RAR Sibiu, RAR Alba și DSVSA Sibiu, în perioada 11-13 mai 2026.

Acțiunile s-au desfășurat pe autostrada A1, calea 2, în zonele kilometrilor 316 și 260, și au avut ca principal scop verificarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri, precum și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

În cadrul controalelor efectuate, au fost verificate aspecte privind respectarea timpilor de conducere, a pauzelor și perioadelor de odihnă, legalitatea efectuării transporturilor rutiere de mărfuri, respectarea maselor și dimensiunilor maxime admise, starea tehnică a vehiculelor, legalitatea și condițiile de transport ale mărfurilor, respectarea normelor sanitar-veterinare și respectarea regimului legal de viteză.

Reprezentanții ISCTR Sibiu au desfășurat verificări specifice privind documentele necesare efectuării transportului, utilizarea aparatelor tahograf și respectarea prevederilor legale în domeniul transportului rutier de marfă.

Totodată, specialiștii RAR Sibiu și RAR Alba au efectuat controale tehnice asupra autovehiculelor și ansamblurilor rutiere, fiind urmărite deficiențe la sistemele de frânare, direcție, iluminare și semnalizare, anvelope, emisii poluante și alte elemente care pot afecta siguranța rutieră.

În ceea ce privește transportul mărfurilor aflate în sfera sanitar-veterinară, reprezentanții DSVSA Sibiu au verificat documentele de însoțire, condițiile de transport și depozitare, precum și trasabilitatea produselor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost obținute următoarele rezultate:

251 de abateri de natură contravențională;

47 de certificate de înmatriculare retrase;

7 permise de conducere reținute;

326 de autovehicule verificate;

156 de ansambluri rutiere destinate transportului de marfă controlate;

24 de autovehicule cântărite;

14 imobilizări dispuse;

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 346.677 lei.

Dintre sancțiunile aplicate:

67 pentru depășirea vitezei legale;

29 pentru deficiențe tehnice;

80 pentru alte abateri la O.U.G. nr. 195/2002;

44 pentru încălcări ale prevederilor O.G. nr. 37/2007;

alte sancțiuni pentru încălcări ale legislației specifice în domeniul transporturilor.

Exemple semnificative:

La data de 13 mai 2026, în jurul orei 07.40, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au depistat, la kilometrul 260 al autostrăzii A1, un cetățean din Kyrgyzstan, în vârstă de 43 de ani, care conducea o autoutilitară ce tracta o semiremorcă înmatriculată în Germania, cu valabilitatea numerelor expirată din data de 11 mai 2026.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În aceeași zi, la ora 11.05, polițiștii au depistat, la kilometrul 260, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din județul Dâmbovița, care conducea un autoturism radiat din circulație, având numere provizorii expirate. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 12 mai 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii au depistat, la kilometrul 316 al autostrăzii A1, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, care efectua transport de persoane contra cost, pe ruta Germania–România, fără a deține copia conformă necesară tipului de transport efectuat. Acesta a fost sancționat contravențional conform prevederilor legale, fiind dispusă și suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru o perioadă de 6 luni, conform Legii nr. 38/2003.

De asemenea, la data de 12 mai 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii au depistat, la kilometrul 266 al autostrăzii A1, un autoturism care circula cu viteza de 182 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 130 km/h. Conducătorul auto, un bărbat de 37 de ani, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Prin desfășurarea acestor activități comune cu instituțiile competente, s-a urmărit realizarea unui control complex asupra transportului rutier de mărfuri, atât din perspectiva siguranței rutiere, cât și a legalității transportului, stării tehnice a vehiculelor și conformității mărfurilor transportate.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor grave și menținerea unui climat de siguranță pe sectoarele de autostradă aflate în competență.

