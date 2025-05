Cum s-a răzbunat o femeie din Blaj pe fostul angajator: Ce daune trebuie să achite după ce a distrus cu o foarfecă mai multe bunuri

O femeie din Blaj a fost condamnată penal după ce a provocat distrugeri în valoare de zeci de mii de lei la bunuri ce aparțin unui fost angajator al acesteia.

Fapta a avut loc în 15 decembrie 2012, iar prima hotărâre în dosarul penal a fost pronunțată în 14 mai 2025. Femeia (Maria V.) s-a „înarmat” cu o foarfecă și a distrus elementele de caroserie ale rulotei amplasată într-un parc din Blaj, unde firma la care a lucrat desfășura activităţi comerciale. Ulterior, a tăiat cu aceeaşi foarfecă folia transparentă care împrejmuia terasa spaţiului comercial unde funcţiona aceeaşi societate comercială. Prejudiciul înregistrat a fost calculat la suma de 29.000 lei.

Firma respectivă desfășura activități comerciale având ca obiect vânzarea de produse alcoolice și nealcoolice într-o rulotă recondiționată. În imediata apropiere, se afla un alt spațiu comercial prevăzut cu terasă, unde societatea comercială desfășura aceleași activități. După ce a comis fapta de distrugere, femeia a fost observată de către patronul firmei, care a anunțat poliția.

„La scurt timp, organele de poliție au identificat-o, asupra acesteia fiind găsit și ridicat obiectul cu care a distrus bunurile aparținând persoanei vătămate. Fiind audiată în cursul urmăririi penale, inculpata a recunoscut comiterea faptei, arătând că a recurs la comiterea faptei din răzbunare datorită neînţelegerilor apărute între părți în perioada în care au fost colegi de muncă”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Blaj.

În prezent, aceasta are 50 de ani, este viticultor, fără loc de muncă și are un copil în întreținere. Aceasta mai are o condmanare penală anterioară, care a fost contopită cu cea din prezent. Magistratul a decis că femeia trebuie să plătească o amendă penală în valoare de 1.330 de lei.

„Atrage atenţia inculpatei că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare”, se mai susține în hotărâre.

În plus, instanța a admis pretențiile civile și a obligat-o să achite fostului angajator suma de 25.000 de lei reprezentând daune materiale provocate prin infracțiunea de distrugere.

Hotărârea Judecătoriei Blaj poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.

