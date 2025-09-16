Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest

La data de 15 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, pe DN 14 B, în localitatea Valea Lungă, a avut loc un accident rutier între două autoturisme.

În urma coliziunii, trei persoane au suferit răni ușoare, iar ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 14 B, pe raza localității Valea Lungă, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 21 de ani, din localitatea Cenade, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, pe raza localității Valea Lungă, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa și era condus de un tânăr de 22 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, în vârstă de 22 de ani, o femeie de 25 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 22 de ani, și o femeie, în vârstă de 43 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani, au suferit leziuni corporale ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: ARHIVĂ

