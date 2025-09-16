Rămâi conectat

Curier Județean

Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest

La data de 15 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, pe DN 14 B, în localitatea Valea Lungă, a avut loc un accident rutier între două autoturisme.

În urma coliziunii, trei persoane au suferit răni ușoare, iar ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

Citește și: ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 14 B, pe raza localității Valea Lungă, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 21 de ani, din localitatea Cenade, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, pe raza localității Valea Lungă, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa și era condus de un tânăr de 22 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, în vârstă de 22 de ani, o femeie de 25 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 22 de ani, și o femeie, în vârstă de 43 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani, au suferit leziuni corporale ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 14 minute

în

16 septembrie 2025

De

Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul a găzduit o cursă de alergare deschisă copiilor, tinerilor și adulților dornici să participe în comun la o activitate în aer liber. Aproximativ 160 de alergători din toate grupele de vârstă au avut oportunitatea de […]

Citește mai mult

Curier Județean

17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 septembrie 2025

De

17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări Traficul rutier va fi închis complet în periaoda 17-23 septembrie 2025 la Teiuș, între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări ca urmare a unor probleme tehnice la șanțul betonat din intersecția străzilor Clujului cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

15 septembrie 2025

De

ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.00, la Valea Lungă. Intervin pompierii din Blaj după ce două mașini s-au ciocnit. Citește și: VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Calea Moților: O femeie a fost acroșată […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Ilie Bolojan despre situația burselor: „În 2015 doar 4% primeau bursă, acum 62%, dar vreți să mergem în continuare cu această păcăleală?”

Ilie Bolojan despre bursele elevilor: „În 2015, 4% primeau bursă, în 2024, au primit 62% dintre elevi. Vreți să mergem...
Actualitateacum 2 ore

Pensiile speciale rămân pe loc: CCR ar putea bloca totul din cauza procedurilor neclare și a asumării răspunderii pe mai multe proiecte simultan

Pensiile speciale rămân pe loc: Greșelile de procedură pot duce la respingerea legii de CCR Pensiile speciale stau în continuare...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 54 de secunde

Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de...
Ştirea zileiacum 44 de minute

VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”

Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 minute

FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului

Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul...
Curier Județeanacum o oră

Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest

Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 4 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale

Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea