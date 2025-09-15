ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii
ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii
Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.00, la Valea Lungă. Intervin pompierii din Blaj după ce două mașini s-au ciocnit.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Valea Lunga.
Este vorba despre 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.
