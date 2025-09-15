Rămâi conectat

ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

Ioana Oprean

acum 59 de minute

ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.00, la Valea Lungă. Intervin pompierii din Blaj după ce două mașini s-au ciocnit.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Valea Lunga.

Este vorba despre 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.

