ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.00, la Valea Lungă. Intervin pompierii din Blaj după ce două mașini s-au ciocnit.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Valea Lunga.

Este vorba despre 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI