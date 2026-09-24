Cum pot fi exceptați de la plata CASS pensionarii români care locuiesc în străinătate. Documentul pe care trebuie să îl prezinte

Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să fie atenți la modul în care li se aplică contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). O procedură stabilită în 2026 clarifică situațiile în care contribuția poate să nu mai fie reținută din pensie, în funcție de țara în care persoana locuiește și de statutul său în sistemul de sănătate.

Regulile sunt prevăzute în Ordinul comun CNPP/CNAS nr. 64/751/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 13 mai 2026. Procedura se aplică pensionarilor sistemului public din România ale căror venituri din pensii depășesc plafonul prevăzut de Codul fiscal și care au locul de ședere obișnuită sau domiciliul declarat în alt stat.

Important este că exceptarea nu se aplică automat în toate situațiile. Pensionarul trebuie să își clarifice statutul și, după caz, să solicite expres ca CASS să nu mai fie reținută.

Cine poate fi exceptat de la plata CASS în România

Una dintre situațiile reglementate îi privește pe pensionarii români care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Regatul Unit sau în Elveția.

Dacă pensionarul dovedește că este asigurat pentru servicii medicale în statul în care are șederea obișnuită sau într-un alt stat dintre cele vizate de reglementare, poate fi exceptat de la plata contribuției de sănătate în România. Pentru aceasta trebuie să solicite în mod expres exceptarea, prin completarea rubricii corespunzătoare din notificarea transmisă de autoritățile române.

Reguli asemănătoare sunt prevăzute și pentru pensionarii aflați în anumite state cu care România aplică acorduri bilaterale de securitate socială ce conțin prevederi privind asigurarea pentru boală și maternitate. Există însă și excepții specifice. De exemplu, ordinul stabilește un regim distinct pentru pensionarii aflați în Turcia și care intră sub incidența acordului bilateral dintre cele două țări.

Ce document trebuie prezentat

Pentru pensionarii pentru care este necesară dovedirea asigurării medicale în celălalt stat, simpla declarație că locuiesc în străinătate nu este suficientă. Ordinul prevede prezentarea unor documente care demonstrează calitatea de asigurat pentru sănătate.

În funcție de țară și de situația pensionarului, documentele acceptate pot fi certificatul A1, formularul E104 sau documentul electronic structurat S041, precum și formularele specifice prevăzute de anumite acorduri bilaterale, precum PM/RO 101, MD/RO 101, QUE/ROU 104 sau SRB/RO 104.

Pensionarul trebuie, de asemenea, să solicite expres exceptarea de la plata contribuției lunare de sănătate în România. Documentele și notificarea completată se transmit casei de asigurări de sănătate competente din România.

Actele pot fi trimise prin poștă, e-mail sau fax, pot fi depuse personal ori transmise prin reprezentant legal. Casa de asigurări de sănătate are la dispoziție 30 de zile de la înregistrare pentru analizarea documentelor.

Reguli diferite pentru pensionarii din alte state

Ordinul reglementează separat situația pensionarilor care locuiesc într-o țară cu care România nu aplică un instrument juridic internațional în domeniul securității sociale care să includă asigurarea pentru boală și maternitate.

În cazul acestora, procedura este diferită. Ei pot solicita exceptarea prin declarația pe propria răspundere inclusă în notificarea transmisă de casa teritorială de pensii. Prin aceasta declară că nu au locul de ședere obișnuită sau domiciliul în România și cer exceptarea de la plata contribuției lunare pentru sănătate.

Așadar, documentele necesare nu sunt identice pentru toți pensionarii români care trăiesc peste hotare. Contează țara în care locuiesc și existența sau nu a unor reguli europene ori acorduri internaționale aplicabile.

Ce se întâmplă după exceptarea de la CASS

Există și o consecință importantă pentru pensionarii care solicită și obțin exceptarea. Din momentul în care contribuția nu le mai este reținută, aceștia nu mai au calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate din România în baza acestei contribuții.

Prin urmare, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale incluse în pachetul de bază nu mai sunt decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru aceste persoane, potrivit ordinului.

Exceptarea începe să producă efecte după parcurgerea procedurii administrative. Până când casa de asigurări de sănătate confirmă situația și transmite informațiile necesare casei teritoriale de pensii, contribuția continuă să fie calculată și reținută conform legii.

Pensionarii au și obligația de a anunța orice schimbare care poate modifica statutul lor de asigurat. Termenul prevăzut de ordin este de 15 zile de la apariția schimbării.

Prin urmare, pentru un pensionar român stabilit în străinătate, simplul fapt că locuiește în altă țară nu înseamnă automat că nu mai plătește CASS în România. Țara de reședință, statutul de asigurat și documentele prezentate autorităților sunt cele care stabilesc dacă poate beneficia de exceptare.

Sursa: Ordinul nr. 64/751/2026 – Portalul Legislativ

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