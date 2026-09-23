Care este cea mai rapidă și gustoasă tocăniță: Idei simple pentru o masă delicioasă

Dacă întrebarea este „care este cea mai rapidă tocăniță care să fie și cu adevărat gustoasă?”, răspunsul cel mai convingător din rețetele comparate este tocănița de pui cu legume, în stil românesc.

De ce pui? Pentru că pulpele dezosate sau pieptul tăiat cuburi se gătesc mult mai repede decât porcul sau vita, iar combinația ceapă + ardei + boia + roșii + usturoi construiește rapid acel gust de mâncare „așezată”. Rețete similare promit preparatul în aproximativ 30–33 de minute.

Rețeta câștigătoare: tocăniță de pui cu legume în 30 de minute

Ingrediente pentru 3–4 porții

*500–600 g pulpe de pui dezosate, tăiate bucăți mici

*1 ceapă mare

*1 ardei gras sau kapia

*1 morcov

*2 căței de usturoi

*200–250 g roșii pasate sau cuburi

*1 lingură pastă de tomate

*1 linguriță boia dulce

*1 foaie de dafin

*puțin cimbru

*sare și piper

*2 linguri ulei

*150–200 ml apă sau supă

*pătrunjel verde

Secretul vitezei: carnea trebuie tăiată în bucăți relativ mici, iar legumele în felii subțiri. O rețetă verificată folosește exact principiul gătirii rapide a puiului împreună cu legumele și indică un timp total sub 30 de minute.

Cum o faci

*Rumenește puiul – 5 minute.

Încinge uleiul într-o cratiță largă și pune puiul. Sare, piper și foc mediu-mare. Nu trebuie gătit complet, ci doar să prindă puțină culoare. Rumeneala de la început este una dintre cheile gustului

*Construiește baza – 5 minute.

Adaugă ceapa, morcovul și ardeiul. Călește până când ceapa devine translucidă. Apoi pune usturoiul.

*Vine momentul decisiv – 30 de secunde.

Trage cratița puțin de pe foc și adaugă boiaua. Amestecă imediat. Astfel obții aroma specifică de tocăniță fără să arzi boiaua.

*Sosul – 10–12 minute.

Adaugă pasta de tomate, roșiile, dafinul, cimbrul și apa sau supa. Pune puiul înapoi în cratiță, acoperă și lasă să fiarbă molcom. Rețetele românești de tocăniță de pui folosesc aceeași logică: rumenire, legume, boia, lichid și fierbere scurtă până când carnea devine fragedă.

*Finalul – 2 minute.

Gustă, potrivește de sare și piper, apoi presară mult pătrunjel verde. Las-o două-trei minute cu capacul pus.

Verdictul

30 de minute. O singură cratiță. Gust intens.

Dacă ai mămăligă, ai găsit combinația aproape imbatabilă. Dacă nu, pâinea proaspătă este perfect legitimă: important este să ai ceva cu care să aduni sosul.

Dar dacă vrei și mai simplu?

Tocănița de cartofi câștigă la capitolul „ieftin și fără complicații”. O variantă recentă indică 15 minute de pregătire și aproximativ 25 de minute de gătire, cu ceapă, cartofi, usturoi, boia și pastă de tomate.

Iar dacă vrei cea mai rapidă tocăniță cu carne, puiul rămâne alegerea logică: există variante documentate la sub 30 de minute, în timp ce tocănițele clasice de porc cer în general mai mult timp pentru frăgezirea cărnii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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